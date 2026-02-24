Detenidos 11 policías municipales de Ecuandureo relacionados con presuntas actividades delictivas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a 11 policías del municipio de Ecuandureo, entre los que se encuentra el director de Seguridad Pública Municipal, por estar presuntamente relacionados con actividades ilícitas y posesión de drogas.

Durante recorridos implementados en la región Zamora, la Guardia Civil detectó a elementos que circulaban en dos patrullas municipales, los tripulantes iban encapuchados y sin insignias oficiales que los identificaran, por lo que se les realizó una inspección en la que les localizaron diversas dosis de una sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.

Los ahora detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) a efecto de dar seguimiento a las diligencias establecidas conforme marca la ley.

Desde la dependencia se mantienen acciones permanentes que permiten garantizar la seguridad en la región y en todo el estado.

