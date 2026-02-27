Joaquín Díaz Mena defiende reforma electoral; asegura que fortalecerá la confianza ciudadana

Al encabezar la toma de protesta de la dirigencia de Coparmex Yucatán para el periodo 2026-2027, el Gobernador Joaquín Díaz Mena, respaldó la propuesta de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que contempla cambios orientados a fortalecer la representación democrática, optimizar los recursos públicos y mejorar el funcionamiento del sistema electoral del país.

El Gobernador aseguró que, desde su perspectiva, el proyecto incluye mejoras sensibles que resultarían positivas para el país.

Explicó que la reforma electoral la eliminación de las listas plurinominales en las elecciones legislativas, con el objetivo de que todas y todos los representantes populares obtengan el respaldo directo de la ciudadanía.

Asimismo, Joaquín Díaz Mena detalló que, de aprobarse, el número de senadores pasaría de 128 a 96, integrándose únicamente las fórmulas ganadoras por estado y los 32 mejores perdedores.

En el caso de la Cámara de Diputados, precisó que se contempla la desaparición de las listas plurinominales, integrándose por 300 diputadas y diputados ganadores de mayoría, 97 mejores perdedores, 95 por voto directo a través de cada circunscripción y ocho representantes de mexicanos residentes en el exterior.

Finalmente, indicó que la reforma electoral también considera la reducción de recursos públicos destinados a los partidos políticos, así como la disminución de los tiempos oficiales en radio y televisión, medidas que, afirmó, contribuirían a hacer más eficiente el uso de los recursos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Ante los empresarios, llamó a mirar a Yucatán como la empresa más importante que compartimos todos y a asumir, desde la corresponsabilidad, la construcción de un futuro de mayor industrialización, empleos dignos e innovación.

El Gobernador destacó que las obras estratégicas que se desarrollan en la entidad constituyen las bases para que las nuevas generaciones vivan una etapa de industrialización, empleos dignos, innovación, despegue turístico y prosperidad compartida.

“Amigas y amigos de Coparmex, hoy quiero invitarlos a mirar a Yucatán como lo que verdaderamente es: la empresa más importante que compartimos todos. Aquí no hay competidores, sino aliados. No hay intereses aislados, sino un destino común”, expresó.

Por último, afirmó que cada inversión, cada proyecto y cada decisión deben tener un propósito superior: construir el mejor Yucatán de todos los tiempos, mediante el trabajo coordinado entre gobierno e iniciativa privada.

JVR