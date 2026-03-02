¿Quién es Karina Barrón y por qué la detuvieron en Monterrey?

Este domingo se dio a conocer que Karina Barrón fue detenida alrededor de las 15:45 horas en la avenida Aceros, ubicada en la colonia Nuevo Mezquital, del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con la información que se conoce, la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey fue detenida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por presunta falsedad de declaraciones.

El senador Waldo Fernández informó; por medio de un video publicado en sus redes sociales, que la detención de la funcionaria y de otras dos personas fue derivada de una denuncia que él realizó por presunta extorsión y falsedad de declaraciones.

Hoy circula en medios la detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Social de Monterrey. Está vinculada a la denuncia que presenté por un montaje ante la Fiscalía de NL. Mañana, tras la audiencia de imputación, informaré causas y pruebas. He solicitado que sea pública. pic.twitter.com/q5PDHzo0Ex — Waldo Fernández (@FdzWaldo) March 2, 2026

¿Quién es Karina Barrón?

Karina Marlén Barrón Perales nació el 3 de septiembre de 1979 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública que obtuvo en la Universidad de Monterrey.

La ahora secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey ha ocupado diversos cargos políticos como dirección y coordinación de diversas secetrarías, incluyendo la secretaría de Servicios Públicos de 2012 a 2014.

También fue la titular del Instituto de la Mujer Regia en 2014, mientras que en 2015 fue postulada como candidata independente del distrito local 8 para posteriormente ser diputada durante la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.

Karina Marlén Barrón Perales ı Foto: Redes Sociales

En 2018 Barrón Perales fue electa como diputada del PRI, y fue presidenta de la comisión para la Igualdad de Género, mientras que en 2021 fue electa como diputada federal por el Distrito 10.

En 2024 Karina Barrón solicitó una licencia para poder postularse como candidata a Senadora bajo la coalición Fueza y Corazón por México junto con Fernando Margáin Garza.

La entonces diputada con licencia no logró quedarse con el cargo de Senadora, pues este fue ganado por a coalición Sigamos Haciendo Historia, Waldo Fernández González y Judith Díaz Delgado, quienes recibieron el 33.95 por ciento de los votos.

Karina Marlén Barrón Perales ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con la información del H. Congreso del estado de Nuevo León, algunos de los cargos públicos que ha ocupado Karina Barrón son los siguientes:

Honorable Congreso del Estado de Nuevo León 2017 – 2018: Presidenta de la Mesa Directiva

Honorable Congreso del Estado de Nuevo León 2015 – 2018: Diputada Local de la LXXIV Legislatura

Municipio de Monterrey 2014 – 2014: Instituto de la Mujer Regia

Secretaría de servicios públicos, municipio de Monterrey 2012 – 2014: Directora de modernización de proyectos

Secretaría de desarrollo humano y social, municipio de Monterrey 2010 – 2012: Coordinadora de proyectos sociales

Secretaría de vialidad y tránsito, municipio de Monterrey 2009 – 2010: Coordinadora de capacitación SVT

Secretaría de ayuntamiento, municipio de Monterrey 2007 – 2009: Secretaria Particular

Secretaría técnica del municipio de San Nicolás 2004 – 2005: Jefa de gestoría social

Oficina Particular de la Alcaldía de Monterrey 2003 – 2004: Jefa de Relaciones públicas

Secretaría de desarrollo social de Monterrey 2000 – 2003 :Coordinadora de proyección social

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.