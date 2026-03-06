Fuerte incendio arrasa decenas de negocios en Punta Zicatela, en Oaxaca | VIDEO

Un fuerte incendio en Punta Zicatela en la zona turística de Puerto Escondido, en el municipio de Santa María Colotepec, Oaxaca, arrasó con decenas de negocios, hechos por los cuales el Gobierno del estado ya activó los protocolos de emergencia.

Medios locales informaron que, durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 01:40 horas, se registró un incendio en la zona turística de Punta Zicatela, el cual habría comenzado tras un corto circuito en una zona de comercios.

#Oaxaca Estado | Voraz incendio arrasa palapas y restaurantes en Punta Zicatela



* Estiman 75 negocios afectados por el incendio



El siniestro inició durante la madrugada en la zona turística de Punta Zicatela; autoridades reportan cuantiosas pérdidas materiales, pero sin… pic.twitter.com/gMuR4a4auN — RIOaxaca (@rioaxaca) March 6, 2026

De acuerdo con reportes, la rápida propagación del fuego habría alcanzado y afectado unos 75 negocios en la zona, entre ellos 40 palapas, 15 restaurantes y diversos negocios de artesanías.

El fuego se propagó con rapidez debido al viento y la cercanía de las palapas, lo que provocó las citadas pérdidas materiales, aún no cuantificadas.

Según autoridades citadas por los diarios que brindaron los primeros reportes, se logró la extinción del fuego alrededor de las 03:00 horas, durante la madrugada, tras la atención de bomberos, elementos de Protección Civil municipal y voluntarios.

No se reportan personas fallecidas ni lesionadas, sin embargo, según reportes, una veintena de familias fueron evacuadas de la zona como medida preventiva.

Brindamos respaldo a quienes resultaron afectados: gobernador Salomón Jara

La mañana de este viernes, el Gobierno del Estado de Oaxaca informó que, mediante trabajo coordinado con instancias de seguridad y Protección Civil, se atendió oportunamente el incendio.

Desde el primer reporte ciudadano, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil Estatal acudieron al lugar para realizar labores de control y sofocamiento del fuego Gobierno de Oaxaca, en un comunicado



Comunicado del Gobierno de Oaxaca. ı Foto: Gobierno de Oaxaca

Asimismo, detalló que la Secretaría de Turismo mantiene vigilancia y acompañamiento a los comerciantes en la zona que resultaron afectados por el incendio, mientras que la actividad turística en Punta Zicatela opera de manera habitual.

En el mismo sentido, el gobernador del Estado, Salomón Jara, aseguró que instruyó el acercamiento con los comerciantes afectados, en favor de avanzar en la rápida recuperación del destino turístico afectado.

Ante el incendio registrado en comercios tipo palapa de Punta Zicatela, en Santa María Colotepec, he instruido la activación de acciones de atención y acompañamiento para apoyar a prestadores de servicios turísticos y comerciantes de la zona.



Trabajamos de manera coordinada para… https://t.co/EapCrkFSBn — Salomón Jara Cruz (@salomonj) March 6, 2026

Trabajamos de manera coordinada para respaldar a quienes resultaron afectados y avanzar en la pronta recuperación de este importante destino de la Costa Salomón Jara, gobernador de Oaxaca



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am