BC logra top 4 nacional con más IED

Baja California reafirma su competitividad y posición en Top 5 de entidades con mayor IED.

Como resultado de una política económica enfocada en la competitividad y en fortalecer la confianza en el estado como motor de desarrollo económico y bienestar social, Baja California alcanzó el cuarto lugar a nivel nacional en captación de Inversión Extranjera Directa (IED), al sumar un total de 1 mil 800 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2025, informó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

La mandataria estatal resaltó que este posicionamiento dentro del Top 5 nacional en dicho rubro es un indicador clave de la estabilidad y las oportunidades que ofrece la entidad a los mercados globales.

“Aquí la inversión no solo llega, se transforma en empleo, innovación y crecimiento. Nuestra ubicación estratégica, el talento de nuestra gente y la fortaleza de nuestra industria hacen que empresas internacionales sigan confiando e invirtiendo en nuestra tierra”, expresó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía Federal, estos flujos de capital fortalecen la capacidad productiva de los sectores estratégicos del estado y aceleran la generación de empleos directos.

La titular del Ejecutivo estatal subrayó que este logro es posible gracias al talento de la fuerza laboral bajacaliforniana y a la infraestructura logística que permite conectar con los mercados internacionales más exigentes.

En el marco de la estrategia de prosperidad compartida impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la economía nacional, Marina del Pilar reafirmó su compromiso de seguir facilitando la llegada de proyectos globales que integren mejores condiciones laborales y desarrollo tecnológico para la región.

“En equipo con la Federación sumamos esfuerzos para impulsar proyectos estratégicos que detonen nuestro desarrollo. Baja California sigue creciendo, atrayendo inversión, generando bienestar y demostrando que desde la frontera norte también se construye el futuro de México”, añadió.

La titular del Gobierno del Estado aseguró que su administración mantendrá un esquema de trabajo enfocado en la promoción de BajaCalifornia como destino estratégico, garantizando que el crecimiento económico sea sostenible y se refleje directamente en mayor bienestar para las familias bajacalifornianas.

JVR