Gobierno de México refuerza su respaldo a Ecatepec para mayor seguridad

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss anunció que el gobierno federal reforzará su intervención en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec para brindar mayor seguridad a la población, sobre todo en temas de capacitación de los elementos y la operación de las videocámaras de vigilancia.

En la conferencia de prensa semanal, Azucena Cisneros Coss afirmó que el trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se traduce en la reducción de la incidencia delictiva en Ecatepec.

Azucena Cisneros Coss expresó que gracias a la atención a las causas, presencia policial las 24 horas y coordinación interinstitucional, se obtuvo reducción histórica en delitos de alto impacto en Ecatepec, como extorsión, que bajó 32 por ciento; robo de vehículo, 36 por ciento, y homicidio doloso, con 53 por ciento menos.

TE RECOMENDAMOS: Diálogo con las autoridades comunitarias forma parte de agenda de trabajo Torres Piña destaca a los autogobiernos como aliados de la Fiscalía de Michoacán en la atención de delitos

Recordó que recientemente se reunió con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, y con Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quienes ofrecieron mayor intervención en Ecatepec, además de que también se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Azucena Cisneros Coss adelantó que el gobierno federal pondrá en marcha un moderno centro de capacitación y la policía de Ecatepec será una de las primeras que asistan, además de que busca la certificación de la Academia de Policía municipal, cuyas instalaciones son rehabilitadas y “la vamos a súper equipar, de manera que este mismo año logremos la certificación”.

Azucena Cisneros Coss reiteró: “van a venir también de parte de Seguridad Pública Federal a la intervención de todo lo que es el C4, para poder eficientar el sistema de cámaras. Entonces, hay un trabajo de mucha coordinación y hoy anuncio que va a haber una intervención mucho más profunda en el sistema de trabajo de seguridad pública municipal por parte de la Federación”.

Azucena Cisneros Coss destacó que Ecatepec es el único de los 125 municipios del Estado de México que tiene convenio con la Secretaría de Marina, lo que permitió la incorporación de 120 elementos a la fuerza de seguridad municipal.

Mencionó que este despliegue de fuerzas federales posibilitó realizar trabajos de intervención regional con municipios conurbados, como Coacalco, Jaltenco, Tlalnepantla, Tecámac y Nezahualcóyotl.

Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, precisó que la extorsión se redujo 32 por ciento del 2024 al 2025, resultado de la alineación con la estrategia nacional contra este ilícito.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR