Granizada cubre la autopista México-Pachuca en Tecámac y vehículos quedan varados | VIDEO

Se registra intensa granizada en la autopista México - Pachuca.

Una tormenta acompañada de granizo registrada este lunes en el municipio de Tecámac, Estado de México, dejó las calles cubiertas de hielo en diversas colonias y provocó afectaciones en la autopista México-Pachuca.

El fenómeno meteorológico generó complicaciones para peatones y automovilistas, ya que el granizo se acumuló en calles, banquetas y vehículos .

Vía redes sociales, usuarios compartieron videos y fotografías donde se observan capas de hielo de varios centímetros sobre vialidades y zonas habitacionales e incluso autos y pipas varadas.

Uno de los puntos con mayores afectaciones fue la autopista México-Pachuca, particularmente en los tramos con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En algunos segmentos de la vía de cuota el granizo cubrió completamente el asfalto reduciendo la visibilidad y obligando a los conductores a disminuir su velocidad; incluso, algunos automóviles quedaros varados en distintos puntos.

La tormenta se habría originado en la región del Valle de Teotihuacán, donde las primeras afectaciones se registraron en los municipios de Teotihuacán y Temascalapa.

Posteriormente, el sistema de lluvia avanzó hacia Tecámac, donde el fenómeno se presentó aproximadamente entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños estructurales graves; sin embargo, mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas en la región.

