Asegura Fiscalía de Michoacán 98 máquinas tragamonedas en 12 cateos realizados en Lázaro Cárdenas

Derivado de trabajos de investigación relacionados con delitos contra la salud y extorsión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo y ejecutó 12 órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio de Lázaro Cárdenas, acción que permitió el aseguramiento de 98 máquinas tragamonedas que operaban de manera irregular.

Las diligencias se llevaron a cabo en establecimientos ubicados en la colonia Centro de Lázaro Cárdenas, la localidad de Las Guacamayas, la colonia 16 de Mayo, así como en diversos negocios situados en la zona comercial del Libramiento, donde se detectó la operación de estos dispositivos.

Los operativos fueron ejecutados en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y el personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil, quienes brindaron apoyo para el cumplimiento de los mandatos judiciales.

TE RECOMENDAMOS: Pagó 30 mdp a empresa a cargo de Jean Aoki Reyes Dio UAEM un contrato millonario de seguridad a cercano a senador

Durante las inspecciones se aseguró un total de 98 máquinas tragamonedas instaladas en diferentes establecimientos comerciales. De acuerdo con las investigaciones, ninguno de los negocios contaba con autorización expedida por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), instancia federal encargada de regular la operación de este tipo de equipos en el país.

Las líneas de investigación también refieren que este tipo de máquinas suelen ser utilizadas por grupos delictivos como mecanismo para la captación de recursos económicos, por lo que su aseguramiento forma parte de las acciones encaminadas a debilitar estructuras financieras vinculadas a actividades ilícitas.

Las máquinas aseguradas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR