Gobierno de Yucatán y sector empresarial fortalecen alianza por el desarrollo del estado.

Durante la toma de compromiso del Consejo Directivo 2026 de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servytur), el Gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que su Gobierno seguirá caminando junto al sector empresarial para construir un Yucatán más competitivo, moderno y con más oportunidades.

En ese sentido, Díaz Mena llamó a trabajar juntos los tres órdenes de gobierno, el sector comercial y la sociedad para seguir escribiendo una historia de prosperidad compartida para las nuevas generaciones de yucatecos. Por ello, reiteró que su administración es una aliada permanente de la Canaco Servytur de Mérida y mantiene un diálogo abierto con el sector de la iniciativa privada.

“Quiero reconocer el papel fundamental de la Canaco Servytur de Mérida, porque el crecimiento económico de Yucatán no se entiende sin el trabajo, la visión y la confianza del sector empresarial", dijo el mandatario estatal.

En ese sentido, indicó que ha instruido a la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY) a brindar todo el apoyo para la realización en Yucatán de un Foro de Empleabilidad propuesto por la Cámara.

Díaz Mena compartió que, en el primer semestre de 2025, las exportaciones alcanzaron un incremento del 23.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cifra que se compara con el promedio nacional de 4.5 por ciento y que posicionó a la entidad como uno de los estados con mayor dinamismo exportador.

Asimismo, el año pasado la población económicamente activa alcanzó 1.2 millones de personas, lo que refleja una economía laboral dinámica.

De igual manera, el titular del Ejecutivo estatal destacó que la tasa de desempleo en Yucatán es de 1.53%, una de las más bajas del país, y que el comercio es uno de los principales empleadores del estado, con más de 83 mil trabajadores en ventas y comercio.

En su intervención, el presidente de la Canaco Servytur de Mérida, José Enrique Molina Casares, agradeció al Gobernador por la apertura, la comunicación y el trabajo conjunto que ha distinguido la relación de su Gobierno con este organismo empresarial.

Molina Casares también destacó el papel de la cámara empresarial y sus delegaciones, toda vez que es un espacio donde convergen los esfuerzos por el desarrollo del estado.

En el evento participaron la diputada local, Naomi Peniche López; el magistrado del Poder Judicial del Estado, Roberto Alfonso Carrillo Granados; la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, general brigadier de la Guardia Nacional Isidoro Cázares Cruz; y el comandante interino de la XVII Zona Aérea Militar, general de grupo piloto aviador Ernesto Velázquez Montoya.

También asistieron el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; el coronel de Infantería Enrique Pinacho Borrego, comandante del 11/o Batallón de Infantería, en representación de la Décima Región Militar; el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo; y el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo.

JVR