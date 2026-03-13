Feria de Puebla 2026: ¿Qué artistas estarán en el Palenque y el Teatro del Pueblo? | CALENDARIO

Feria de Puebla 2026 presenta cartelera de conciertos en el Palenque y Teatro del Pueblo.

La Feria de Puebla es uno de los eventos más esperados por quienes disfrutan de la música y las artes en este estado y, en general, en el centro del país. Como cada año, la Feria, una de las más grandes de esta región de la República, alberga increíbles actos musicales, culturales, gastronómicos y demás.

El Gobierno de Puebla ya anunció la edición 2026 de la Feria, en su tradicional fecha de abril. Junto con este anuncio, presentó la lista de artistas y agrupaciones que se presentarán en el Teatro del Pueblo y en el Palenque.

Feria de Puebla 2026. ı Foto: Feria de Puebla

Si vives en Puebla y te estás preparando para tres semanas de diversión y música en vivo, o si planeas un viaje a este estado pronto, ¡toma nota! Esta es la lista completa y calendario de los artistas que se presentarán en la edición 2026 de la Feria.

¿Qué artistas se presentarán en la Feria de Puebla 2026?

De acuerdo con el anuncio del Gobierno de Puebla, la Feria de Puebla 2026 se llevará a cabo del 23 de abril al 10 de mayo y, como cada año, ofrecerá una cartelera de actos musicales en vivo tanto en el Palenque como en el Teatro del Pueblo.

Feria de Puebla 2026. ı Foto: Feria de Puebla

Recuerda que el acceso a los conciertos en el Teatro del Pueblo es gratuito (con tu entrada a la Feria, con costo de 50 pesos), si bien hay venta de boletos VIP. Mientras que los conciertos en el Palenque sí tienen un costo que varía dependiendo del lugar; las entradas para este recinto están disponibles en Superboletos.

Conciertos en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2026

Toto : jueves 23 de abril

Morat : viernes 24 de abril

Panteón Rococó : sábado 25 de abril

La Arrolladora : domingo 26 de abril

Kevin Roldán : lunes 27 de abril

Lucha Libre : martes 28 de abril

Matute : miércoles 29 de abril

Alemán : jueves 30 de abril

Pesado : viernes 1 de mayo

Ozuna : sábado 2 de mayo

Calvin Harris : domingo 3 de mayo

Alameños de la Sierra : lunes 4 de mayo

Los Tigres del Norte : martes 5 de mayo

Guerra de Sonoras : miércoles 6 de mayo

Camila : jueves 7 de mayo

Cuisillos : viernes 8 de mayo

Belinda : sábado 9 de mayo

Cristian Castro: domingo 10 de mayo

Conciertos en el Palenque de la Feria de Puebla 2026

El Recodo : jueves 23 de abril

Alejando Fernández : 24 y 25 de abril

María José : domingo 26 de abril

K-Paz de la Sierra y Banda Maguey : lunes 27 de abril

Artista sorpresa : martes 28 de abril

Yuridia : miércoles 29 de abril [SOLD OUT]

Emmanuel y Mijares : jueves 30 de abril

Banda MS : viernes 1 de mayo

Daniel Boaventura : sábado 2 de mayo

Jorge Medina y Josi Cuen : domingo 3 de mayo [SOLD OUT]

La Adictiva : lunes 4 de mayo

Carlos Rivera : martes 5 de mayo

Grupo Firme : 6 y 7 de mayo

Carín León : 8 y 9 de mayo

JNS, Magneto, Kabah, Ari, Erika, M’balia y Kalimba: 10 de mayo

La Feria de Puebla 2026 también ofrecerá actividades como pabellón de cocineras tradicionales, expo ganadera y agrícola, zona de foodtrucks, bares y restaurantes y mucho más.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am