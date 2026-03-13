¿Quién es ‘El Doble R’ y qué rango tenía en el CJNG? | PERFIL

Esto sabemos de "El Doble R" que fue detenido en Mexicali, Baja California.

Después del golpe histórico al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del pasado 22 de febrero, cuando fue abatido el líder Nemesio Oseguera “El Mencho”, autoridades federales efectuaron otra detención de un alto mando de este grupo, ahora de Ángel Javier “N”, alias “El Doble R”, en Mexicali, Baja California.

Ángel Javier “N” era considerado uno de los líderes clave del CJNG en Mexicali, y se le vinculó con ataques contra vehículos particulares y comercios, algunos de ellos ejecutados tras el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”.

🗳️📌Estados afectados por narcobloqueos y otras reacciones violentas tras operativo federal vs El Mencho:



- Baja California

- Baja California Sur

- Tamaulipas

- Nuevo León

- San Luis Potosí

- Nayarit

- Jalisco

- Aguascalientes

- Colima

- Guanajuato

- Michoacán

- Edomex

-… pic.twitter.com/GWitJEDsWn — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) February 22, 2026

No obstante, existe confusión sobre “El Doble R”, toda vez que este mismo alias lo porta otro integrante del CJNG que aún no ha sido detenido (y que, de hecho, figura como uno de los más buscados). Este es el perfil de “El Doble R” que ya fue detenido en Mexicali.

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¿Quién es “El Doble R”, detenido en Mexicali?

De acuerdo con el medio especializado Semanario Zeta, Ángel Javier “N”, alias “El Doble R”, fue detenido el 11 de marzo en Mexicali, Baja California, tras un operativo para concretar un mandamiento judicial por el delito de homicidio.

A Ángel Javier “N” también se le imputa la responsabilidad de presuntamente coordinar ataques del CJNG en diferentes puntos de Mexicali, como a tiendas de autoservicio y otros recintos. Algunos de los ataques que se le atribuyen ocurrieron en el contexto de los bloqueos en varios estados que se registraron tras el abatimiento de “El Mencho”.

Aspecto de elementos de seguridad trabajando en una tienda de conveniencia afectada por ataques atribuidos al CJNG en Mexicali. ı Foto: Cortesía Semanario Zeta

“El Doble R” fue detenido por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California (FESC) y la Fiscalía General del Estado, en la colonia Flores Magón, según cuenta Semanario Zeta.

Pero, ¿quién era “El Doble R”? Según esta misma fuente, Ángel Javier “N”, alias “El Doble R” o “RR” era considerado un enlace estratégico del CJNG en la frontera norte, especialmente en Mexicali.

Su rol era coordinar operaciones logísticas y de choque en una zona de alta disputa.

A "El Doble R" se le atribuyen varios delitos en Mexicali. Foto. Cuartoscuro

Según Semanario Zeta, “El Doble R” estuvo anteriormente vinculado con “Los Rusos”, brazo armado del Cártel de Sinaloa, pero, cuenta el medio, reportes más recientes lo relacionan con el CJNG, lo que sugiere un cambio de bando o una alianza local compleja.

A “El Doble R” también se le atribuyen ataques contra viviendas en Mexicali y contra comercios vinculados a funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM). No obstante, no existen acusaciones formales por estos hechos, según recuerda Semanario Zeta.

No se conocen más detalles biográficos del detenido ni su estatus legal actual.

Genera confusión con otro “El Doble R”, uno de los más buscados por autoridades

La detención de Ángel Javier “N”, “El Doble R”, generó confusión porque comparte alias con Ricardo Ruiz Velasco, otro operador del CJNG a quien también se le conoce por el mismo mote.

Ricardo Ruiz, "El Doble R", también vinculado con el CJNG. ı Foto: Especial

Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R” o “El Tripa” es conocido por ser comandante del brazo armado del CJNG, con operaciones en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. En estos estados, ha encabezado la disputa contra grupos rivales como el Cártel de Santa Rosa de Lima.

A este “El Doble R” lo intentaron detener fuerzas federales en agosto de 2022, lo que provocó una serie de narcobloqueos. El operativo fracasó y “El Doble R” sigue prófugo.

“El Doble R” está identificado como uno de los hombres de confianza de “El Mencho”, y se especula que está en la lista de sus posibles sucesores.

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