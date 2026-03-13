Trabajo coordinado mantiene a Yucatán entre los estados más seguros del país: Díaz Mena.

Durante la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Yucatán, el Gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que la tranquilidad de las yucatecas y los yucatecos es una prioridad de su administración y que esta se seguirá fortaleciendo con el trabajo diario y conjunto de las instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno.

El Gobernador destacó que los índices de seguridad colocan a Yucatán entre los estados más tranquilos del país, condición que es resultado del trabajo diario, de la coordinación permanente y de las decisiones oportunas que se toman en espacios como este.

“Cada corporación tiene roles específicos, pero el trabajo conjunto multiplica nuestra efectividad en la atención de las acciones de seguridad. Estas Mesas de Seguridad son centros de toma de decisiones donde se definen operativos, se asignan recursos y se evalúan resultados“, apuntó el mandatario estatal.

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Acompañado por el secretario de Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda, el Gobernador destacó que la estrategia de seguridad de Yucatán se basa en tres pilares: la prevención, la inteligencia y la respuesta oportuna, lo que significa que se trabaja en las causas que generan violencia, se fortalecen las capacidades de investigación y se garantiza que cualquier delito tenga consecuencias.

Por último, el titular del Ejecutivo estatal agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su respaldo a Yucatán, a fin de que las familias continúen gozando de paz y tranquilidad mediante la coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y demás instituciones federales, así como por las importantes obras de desarrollo que promueve en el estado.

Participaron el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; el comandante de la Novena Zona Naval, vicealmirante Héctor Rafael Solís Hernández; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, general brigadier Isidoro Casares Cruz; el jefe de Estado Mayor de la 32 Zona Militar, coronel de infantería Paul Alberto Riviello López; el fiscal federal en el estado, Alejandro Ríos Covián Silveira; y el fiscal general del Estado, Juan Manuel León León.

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JVR