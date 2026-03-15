Recibe Romina Contreras premio por ser la Mejor Presidenta Municipal de México

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió el Premio Nacional a la Mejor Alcaldesa de México, el máximo galardón que se otorgó como parte de los Premios al Buen Gobierno Municipal 2025, como un reconocimiento a su liderazgo, al encabezar una administración con un modelo de gobernanza eficaz, cercana con la gente, humanista y que brinda servicios públicos de calidad, en beneficio de la población.

Al recibir este Premio Nacional, que reconoce a la mejor gestión integral de un gobierno municipal, a la ejecución excepcional de un proyecto sobresaliente y/o al liderazgo de un presidente municipal o alcalde de clase mundial, Romina Contreras Carrasco refrendó su compromiso para que Huixquilucan siga avanzando y se mantenga como uno de los mejores lugares para vivir, como lo ha sido en los últimos 10 años; resultado de un trabajo 24/7 que ha marcado un referente en los rubros de seguridad, obra pública, salud, servicios públicos y educación, entre otros.

“Mi compromiso por Huixquilucan sigue firme, sigue presente, más allá de las palabras, están los hechos, están las obras y ahí están los resultados. Nuestro municipio seguirá avanzando, seguirá creciendo y, sobre todo, seguiremos siendo un referente para todas las niñas y las jovencitas”, destacó la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

Este galardón fue otorgado por el Instituto al Buen Gobierno y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en conjunto con las más importantes asociaciones e instituciones municipalistas del país, como la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), el Instituto Latinoamericano de Formación Municipalista (ILAFOM), la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y la Asociación de Autoridades Locales de México (Aalmac).

Durante esta premiación, en donde estuvo acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, Romina Contreras indicó que, desde que asumió la presidencia municipal, se comprometió a cuidar los recursos de la ciudadanía, lo que dado como resultado que hoy, Huixquilucan sea el único municipio del país en elevar su calificación crediticia por 10 años consecutivos, lo que ha permitido contar con una elevada recaudación de recursos públicos, finanzas sanas, transparencia y una buena gobernanza.

Romina Contreras agregó que, dentro de los resultados del buen gobierno que encabeza en Huixquilucan, desde hace más de una década, se construyó el Complejo Rosa Mística, considerado el sistema municipal de salud más grande del país, al contar con una red de cinco clínicas y unidades médicas y 27 Centros de Desarrollo Comunitario; además, en materia de obra pública, cada año, se repavimentan más de 120 mil metros cuadrados de vialidades para mejorar la conectividad y movilidad en el territorio.

De igual manera, el Gobierno de Huixquilucan ha emprendido programas exitosos que son un referente a nivel nacional y han sido replicados por gobiernos municipales de todos los partidos políticos, tales como “Huixquilucan Contigo 24/7” y “Acción por la Educación”, iniciativas diseñadas para mejorar la atención ciudadana y la infraestructura educativa.

Por su parte, el presidente del INAP, Luis Miguel Martínez Anzures, felicitó a los gobiernos municipales que han apostado por la profesionalización y dar resultados, atendiendo las demandas de la ciudadanía, pues son el primer contacto con la población.

“Compartimos con todos ustedes, interesados en el buen gobierno en las administraciones locales, el compromiso y la responsabilidad de que los ciudadanos sean atendidos. Por eso, no es simplemente un reconocimiento, es la vivencia de que sí es posible hacer las cosas bien desde el municipio”, enfatizó.

Dentro de los objetivos del Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, que es el galardón de mayor prestigio en el ámbito de los gobiernos locales del país, se encuentran el difundir a nivel nacional las buenas prácticas y proyectos exitosos, con el fin de que se multipliquen en las localidades del país, así como propiciar buenas prácticas y políticas públicas locales que sean resilientes, sostenibles y que impacten en la calidad de vida de la gente.

Para esta XV edición, se contemplaron cuatro categorías, las cuales fueron: Premio Nacional, Premios Temáticos, Premios Estatales y Reconocimientos Especiales.

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FGR