Tlaxcala cuenta con nuevo Atlas de Riesgos; atiende 20 años de rezago

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la presentación del nuevo Atlas de Riesgos de Tlaxcala, una herramienta que incorpora tecnología de vanguardia para la prevención, la planeación estratégica y la toma de decisiones, con el propósito de proteger la vida, la salud y el patrimonio de las familias tlaxcaltecas.

“Detrás de cada instrumento que se construye, y de cada política pública que impulsamos, hay algo que no perdemos de vista: la vida de las personas, es lo que hoy nos mantiene en este momento. Hoy, al presentar este Atlas de Riesgos, estamos reafirmando que para nosotros gobernar también es proteger y asumir que el territorio se cuida, porque es nuestro hogar”, afirmó Lorena Cuéllar Cisneros y presidenta del Consejo Estatal de Protección Civil.

Durante la primera sesión ordinaria, Lorena Cuéllar Cisneros sostuvo que, tras 20 años de rezago, la actualización de este instrumento se convirtió en una prioridad para su administración, ya que se trata de una herramienta poderosa para las autoridades municipales de los 60 ayuntamientos, al permitir identificar, prevenir y actuar de manera oportuna ante posibles riesgos, fortaleciendo la seguridad y el bienestar de las y los tlaxcaltecas.

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“Este sistema de información geográfica, que a partir de hoy tendremos al alcance, aprovechémoslo. A veces podemos contar con información y no ocuparla, y para eso no se hizo el gran esfuerzo. Les pido a todos ustedes que nos ayuden para que Tlaxcala se sume a una visión de país que reconoce que el bienestar no solo se construye con programas y obras, sino también con la prevención, con planeación y con responsabilidad territorial”, subrayó Lorena Cuéllar Cisneros.

La directora de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Cecilia Izcapa Treviño, reconoció que este instrumento significa un avance significativo en materia de prevención en Tlaxcala, gracias a la visión de la titular del Ejecutivo, Lorena Cuéllar, ya que permitirá una mejor toma de decisiones ante riesgos de origen natural o antrópico por parte de autoridades estatales y municipales, con el objetivo de salvaguardar la vida, la salud y los bienes de la población.

“Que esto nos pueda servir como una herramienta en la toma de decisiones, sobre todo en la planeación del crecimiento de las ciudades, el ordenamiento territorial, en el decidir si van a poner un nuevo hospital, si se va a construir una escuela, si va a pasar una carretera o un camino, que tomen en cuenta este Atlas para que sepan hacia dónde crece la población”, puntualizó.

En su oportunidad, el coordinador de Protección Civil en el estado y secretario técnico del Consejo, Juvencio Nieto Galicia, señaló que el nuevo instrumento es considerado como uno de los más avanzados del país, al incorporar tecnología de vanguardia para identificar peligros, evaluar vulnerabilidades y proyectar escenarios de riesgo.

“El Atlas de Riesgos se convierte en nuestra brújula estratégica. Es mucho más que un mapa: Es un sistema dinámico de información que identifica los peligros y a los que estamos expuestos día a día. Evalúa nuestra vulnerabilidad y proyecta los escenarios de posibles daños. Es, en pocas palabras, la radiografía de nuestro territorio”, expuso, tras señalar la importancia de la participación de la ciudadanía en materia de protección civil.

Agregó que la información permitirá enfrentar retos derivados de la geografía del estado, que tienen que ver con la actividad del volcán Popocatépetl, riesgos sísmicos, inundaciones, incendios forestales y contingencias en corredores industriales. Además, permitirá a los municipios planificar su desarrollo económico, definir zonas de atención prioritaria, fortalecer la infraestructura y desplegar de manera eficiente los servicios de emergencia.

Por su parte, los especialistas en información geográfica, Carlos Carvallo de Ochoa, y Guillermo Rodríguez Fernández, explicaron que el Atlas de Riesgos de Tlaxcala se basa en tres componentes: un sistema de información geográfica estatal, el visor del Atlas y un sistema de comando de incidentes; este último, representa una solución innovadora y de vanguardia a nivel nacional, al permitir la coordinación en la atención de incidentes por parte de protección civil, rescatistas, corporaciones de salud y de seguridad.

Asimismo, indicaron que el Sistema de Información concentra 500 capas de datos que permiten analizar el territorio estatal y generar cartografía especializada a través de tres libros: caracterización geográfica, inventario de infraestructura y situaciones de vulnerabilidad y riesgos, como resultado del trabajo realizado en los 60 municipios y bajo los lineamientos del CENAPRED, información que puede ser consultada por la ciudadanía, autoridades y especialistas mediante el visor del Atlas que contiene mapas interactivos sobre riesgos, peligros y características en la dirección atlas.tlaxcala.gob.mx.

Finalmente, señalaron que la información se actualiza de manera periódica a través de estudios geológicos, hidrometeorológicos, así como procesos de capacitación dirigidos a personal estatal y municipal.

A la sesión asistieron el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido; el comandante de la 23 Zona Militar, Mario Vega Hernández, así como presidentas y presidentes municipales.

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FGR