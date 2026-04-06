Huixquilucan liquida deuda con CAEM

Como resultado de un excelente manejo de los recursos públicos y de la política de disciplina financiera que se implementó en los últimos 10 años, el Gobierno de Huixquilucan liquidó la deuda que mantenía con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), con lo que se fortalece la capacidad económica de la actual gestión local.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, en el primer trimestre de 2026, Huixquilucan se adhirió al Programa de Regularización de Adeudos de Créditos Fiscales del Estado de México a cargo de los Municipios, con la intención de saldar la deuda que adquirieron las administraciones anteriores a 2016 y que los últimos cuatro gobiernos municipales pagaron oportunamente, sin contratar nueva deuda y sin comprometer la prestación de los servicios públicos y la realización de obra en todas las comunidades.

“Hoy estamos saldando una deuda histórica que, por años, afectó las finanzas públicas, pues evitó que el municipio recibiera recursos de programas como el Fortamun. Quiero reconocer a mi antecesor, el senador Enrique Vargas del Villar, porque gracias a la política de disciplina financiera que implementó en su primera administración y a la que le hemos dado continuidad en los últimos 10 años, fue posible liquidarla totalmente al iniciar este año”, destacó.

Romina Contreras dio a conocer que, para saldar el adeudo con la CAEM, que ascendía a alrededor de mil 200 millones de pesos en 2016, su administración destinó 250 millones de pesos, por lo que, a partir de la liquidación, el gobierno municipal y Aguas de Huixquilucan únicamente tendrán que pagar el consumo corriente, lo que les permitirá disponer de los recursos de programas como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), para continuar con el saneamiento de las finanzas públicas, el desarrollo de nueva infraestructura y el mejoramiento de los servicios públicos, en beneficio de la población.

“Con estas acciones, una vez demostramos que los recursos de las y los huixquilquuenses están bien administrados, se usan con transparencia y bajo un ejercicio de rendición de cuentas, pues, a lo largo de estos años, no hemos dejado de pagar la deuda de largo plazo que heredamos, pero también somos el gobierno que más obra pública ha realizado y nuestros servicios públicos son de los mejores calificados del país, los cuales se encuentran pagados y al corriente”, agregó.

La presidenta municipal, Romina Contreras, recordó que Huixquilucan es el único del municipio del país que ha elevado su calificación crediticia por 10 años consecutivos, como resultado de la estabilidad y manejo responsable de sus finanzas, la solidez de sus ingresos y una reducción de la deuda de largo plazo.

Actualmente, el municipio de Huixquilucan cuenta con la calificación AA-(mex), con perspectiva positiva, por parte de Fitch Ratings, mientras que HR Ratings elevó la evaluación a HR AA+ con perspectiva estable en 2025, al acreditar un óptimo manejo financiero, un adecuado comportamiento de la recaudación local de impuestos y derechos, con un comportamiento creciente, además de acreditar una gobernanza superior, al cumplir con los estándares requeridos de transparencia financiera, así como de armonización contable y observar una continuidad de proyectos y obras públicas, entre otros factores.

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FGR