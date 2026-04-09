Gobernador Rubén Rocha y autoridades de IMSS Bienestar inauguran Unidad de Trasplantes en el HGC

A través de un enlace a la conferencia matutina encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado de Sinaloa destacó la puesta en marcha de la Unidad de Trasplantes, ubicada en el Hospital General de Culiacán IMSS Bienestar, como parte del fortalecimiento del sistema de salud pública y que además cuenta con un laboratorio de histocompatibilidad, único en todo el noroeste del país.

El Gobernador Rubén Rocha Moya, resaltó que esta unidad permitirá que pacientes sinaloenses accedan a procedimientos de alta especialidad sin salir del estado, incrementando además la calidad en procedimientos de alta complejidad.

“En lo que va de mi gobierno se han hecho aproximadamente 162 trasplantes de riñón, entre hospitales públicos y privados y aquí ya se inició con el liderazgo del doctor Svarch, en el Hospital General y en esta unidad prácticamente, vamos a decir que ya fue estrenada, ya se inició con trasplantes, si mal no recuerdo el 08 de diciembre fue cuando empezamos y ya tenemos 6 trasplantes y esto va a traer con seguridad un conjunto de alivio familiar”, expresó.

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Durante la inauguración, el mandatario estatal estuvo acompañado por Alejandro Svarch Pérez, Director General del IMSS Bienestar, quien detalló que actualmente la unidad funciona con el talento local de 18 cirujanas y cirujanos trasplantólogos, dirigidos por la doctora Mariana Ahumada, espacio que es un símbolo de la institución para la gratuidad de servicios altamente especializados.

“Estaremos abriendo la unidad para hacer más trasplantes, trasplantes de corazón, trasplantes de hígado, trasplantes de pulmón, por supuesto trasplantes de córnea y trasplantes de riñón. Incluye cuatro áreas de aislados para la recuperación de nuestros pacientes, dos quirófanos especializados en trasplantes y la unidad de laboratorio de histocompatibilidad más moderna del noroeste de nuestro país”, precisó.

Finalmente, tras instruir el corte del listón, la Presidenta Sheinbaum Pardo felicitó al Gobernador Rocha Moya y al titular del IMSS Bienestar por concretar esta iniciativa que reafirma el compromiso institucional de ampliar la cobertura, reducir tiempos de espera y salvar vidas mediante infraestructura de vanguardia y personal altamente capacitado.

A través de un enlace en la conferencia matutina, el Gobierno de Sinaloa destacó la puesta en marcha de la Unidad de Trasplantes, ubicada en el Hospital General de Culiacán IMSS Bienestar, como parte del fortalecimiento del sistema de salud públicahttps://t.co/fbPfQgqszQ pic.twitter.com/VbE4U3D3TE — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 9, 2026

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FGR