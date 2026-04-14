Joaquín Díaz Mena impulsa mejores condiciones para artesanas y artesanos en Chichén Itzá.

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena realizó un recorrido por el Centro de Atención a Visitantes (Catvi) en Chichén Itzá, ubicado a un costado del Gran Museo de Chichén Itzá y de la zona arqueológica, con el propósito de conocer sus condiciones, así como escuchar las propuestas y necesidades de las artesanas y artesanos del lugar.

Junto con el titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (Ucvpii) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Diego Prieto Hernández, el mandatario conoció las nuevas áreas del Mercado de Artesanías de Chichén Itzá, las taquillas de acceso, el área de comida rápida y la zona de juegos infantiles ubicadas junto al Gran Museo.

Durante el recorrido, el Gobernador supervisó los locales del mercado que serán destinados para reagrupar y reubicar a las artesanas y los artesanos de este sitio, con el objetivo de que puedan ofrecer sus productos a turistas nacionales e internacionales que visitan esta zona, en un espacio con mejores condiciones de acceso y afluencia.

Posteriormente, el Gobernador caminó por el interior de la zona arqueológica, donde saludó y escuchó de manera atenta a más artesanas y artesanos, con quienes acordó sostener una próxima reunión para definir el proceso de cambio de ubicación, a fin de mejorar sus ventas y, con ello, sus condiciones de vida.

En Chichén Itzá realizamos un recorrido por el Centro de Atención a Visitantes para conocer sus condiciones y escuchar a las artesanas y artesanos de la zona.



Junto a Diego Prieto Hernández, titular de la Unidad de Culturas Vivas de la @cultura_mx del @GobiernoMX

avanzamos en la… pic.twitter.com/jM77bMWn3b — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) April 14, 2026

En el lugar, destacó la importancia de agilizar los acuerdos y decisiones para que las artesanas y los artesanos puedan ocupar los nuevos locales, ubicados en una zona con mayor circulación y acceso de visitantes.

Asimismo, puntualizó que la mudanza a los nuevos locales se realizará de manera progresiva y con base en el diálogo y los acuerdos, ya que, aseguró, nada se hará por la fuerza.

Acompañaron al Gobernador en este recorrido las artesanas y representantes de la organización Herederos Mayas, Silvia Pech y Silvia Ceme Mex; las artesanas y representantes de la organización Mayas de Hoy, Mariana Mex y Luis Alberto Mis; y el director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur) en Yucatán, David Escalante Lombard.

Además, asistieron la coordinadora nacional de Centros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Anna Goycoolea Artís; el encargado del INAH en Yucatán, Víctor Arturo Martínez Rojas; el director del Gran Museo de Chichén Itzá, Miguel Ángel Buenrostro Alba; y el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), Salvador Vitelli Macías.

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JVR