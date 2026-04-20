‘Carambola’ en Circuito Exterior Mexiquense, sobre Ecatepec, deja un muerto y varios heridos | VIDEO

Tráiler embiste a varios vehículos sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Ecatepec.

Un choque múltiple donde estuvieron involucrados un tráiler y varios vehículos provocó un cierre a la circulación en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Ecatepec, Estado de México, hechos por los cuales, además, se reporta un muerto y varios lesionados.

Medios locales reportaron que, alrededor de las 11:00 horas de este lunes, un camión de carga perdió el control y embistió a varios vehículos a la altura del kilómetro 37 del Circuito Exterior Mexiquense, con dirección a Puebla.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Se registra choque múltiple en el Circuito Exterior Mexiquense; el saldo preliminar es de una persona muerta y 13 heridos. El accidente provocó fuerte movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación.



📹: Especial #Edomex #Accidente pic.twitter.com/6kemvBxfez — La Audiencia (@LaAudiencia__) April 20, 2026

Lo anterior provocó un cierre de circulación y una intensa movilización de equipos de emergencia, aunque civiles y transeúntes también ayudaron a rescatar a las víctimas y agilizar la circulación.

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En fotografías y videos que circularon por redes sociales, se aprecian varios vehículos dañados por el impacto, volcados o con las carrocerías destrozadas.

Alrededor de siete vehículos fueron embestidos por el tráiler. ı Foto: PC Edomex

Asimismo, en medios digitales se reportó que por estos hechos perdió la vida una persona, mientras que varias más, sin un número preciso, resultaron lesionadas. Asimismo, de manera extraoficial se informó que el conductor del tráiler fue detenido.

Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, Protección Civil del Estado de México sí reportó que tomó conocimiento del incidente y que elementos de seguridad apoyan en el lugar de los hechos.

“En el percance se vieron involucrados un tráiler, aproximadamente siete vehículos particulares y dos unidades de transporte público, resultando varios lesionados”, precisó Protección Civil estatal, en una publicación en redes sociales.

Remarcó que en el lugar laboran elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, Servicio de Urgencias del Estado de México, Policía estatal, Cruz Roja y personal de conservación de carretera.

Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el accidente, así como la liberación del tránsito.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Si bien el riesgo de sufrir un accidente vial no puede eliminarse por completo, sí es posible disminuirlo mediante la adopción de las siguientes recomendaciones:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

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