Con equipo especial, así bajaron el cuerpo de la turista canadiense que murió en balacera en Teotihuacán | VIDEO

Así bajaron el cuerpo de la canadiense asesinada en Teotihuacán

Esto fue lo que pasó

Un trágico hecho ocurrió el 20 de abril de este 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán, cuando un sujeto subió a la pirámide de la Luna y comenzó a disparar.

Una turista canadiense de 32 años fue una de sus víctimas mortales y perdió la vida, un hecho que conmocionó a México y al mundo.

La persona de nacionalidad canadiense que perdió la vida se llamaba Li Desong y tenía 32 años, de acuerdo con su licencia de conducir de Canadá.

¡Momentos de terror! 😥

🔴Los visitantes de teotihuacán vivieron tensos momentos, cuando un sujeto comenzó a disparar a las personas desde lo alto de una pirámide.

En el clip difundido del momento se escucha el grito desesperado de alguien diciendo '¡Háblenle a la policía!'… pic.twitter.com/6AtBwiyxsP — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

Así bajaron de la pirámide de Teotihuacán el cuerpo de la mujer canadiense

En redes sociales se difundió un video del momento en el que elementos de rescate de la Cruz Roja bajaron el cuerpo de la mujer que murió en el ataque.

De acuerdo con la información y con lo que se observa en la grabación, los elementos de la Cruz Roja usaron equipo especializado para bajar el cuerpo la mujer de origen canadiense asesinada en la zona arqueológica.

En las imágenes se observan cuerdas especiales y también un aparato especial para trasladar el cuerpo de la mujer canadiense fallecida.

🚨🔴 TRAGEDIA EN TEOTIHUACÁN: BAJAN A VÍCTIMA TRAS ATAQUE



Así descendieron de la Pirámide de la Luna a la mujer canadiense asesinada. El agresor se suicidó. Hay 7 heridos: 4 por bala (extranjeros), 2 por caídas y 1 por crisis nerviosa. pic.twitter.com/dPkeCdLSwc — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 20, 2026

¿Cuántas personas fueron heridas por el atacante en Teotihuacán?

Las autoridades mexicanas informaron que hay 13 personas lesionadas tras el ataque y todas son extranjeras. Entre los heridos hay 6 estadounidenses; 3 colombianos, uno de ellos menos de edad; 2 brasileños; 1 ruso y 1 canadiense.

En la información dada a conocer por las autoridades se detalla en qué hospitales se encuentran cada uno de los heridos y también si fueros traslados a otro nosocomio o se quedaron a ser atendidos en el primero al que llegaron.

La Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre le caso y lamentó los trágicos hechos que se registraron en la zona arqueológica e instruyó al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo lo ocurrido y brindar todos los apoyos.