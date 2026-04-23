Mara Lezama fortalece la proyección global de Caribe Mexicano con el Air Show 2026

Tulum.- — La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, General de División PA de EM Román Carmona Landa, encabezaron la inauguración del “Tulum Air Show 2026”, un espectáculo sin precedentes que combina exhibiciones aéreas, encuentros de negocios e innovación tecnológica, desde el Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” de Tulum.

Durante la ceremonia, con la presencia del director del Comité de la Feria Aeroespacial México, General de Grupo PA de EM, Disraelí Gómez Herrera, la Gobernadora destacó que este evento marca un momento histórico para el estado al integrar, por primera vez, demostraciones de la Fuerza Aérea Mexicana, la participación de empresas internacionales del sector aeroespacial y actividades en tierra con una carrera de la NASCAR.

En el marco del evento, la titular del Ejecutivo reconoció el avance de las mujeres en espacios históricamente limitados, al destacar la participación de la teniente Brenda Citlali García, integrante de las Águilas Aztecas, como símbolo de inspiración para las nuevas generaciones.

Asimismo, hizo referencia al liderazgo nacional de Claudia Sheinbaum Pardo, como la primera mujer en encabezar la Presidencia de la República y comandar las Fuerzas Armadas, en un contexto de transformación y equidad.

Mara Lezama subrayó que el Aeropuerto Internacional de Tulum ha superado expectativas desde su apertura y posiciona a Quintana Roo como la única entidad del país con cuatro aeropuertos internacionales, fortaleciendo su liderazgo turístico y conectividad en América Latina.

“En este gobierno humanista con corazón feminista tenemos muy claro que el crecimiento tiene que sentirse, palparse en la vida diaria de las personas”, afirmó, al señalar que este tipo de eventos no solo promueven el turismo, sino que impulsan inversiones, generan empleos y acercan a las juventudes a nuevas oportunidades en sectores tecnológicos y de alto valor.

Por su parte, el director del Comité de la Feria Aeroespacial México, General de Grupo PA de EM, Disraelí Gómez Herrera, consideró que este es un evento histórico con un extraordinario escenario que es el Caribe Mexicano. “Tulum abre sus cielos a un evento de esta magnitud en la que la aviación militar, civil y el automovilismo deportivo convergen para ofrecer una muestra excepcional de capacidad operativa, innovación tecnológica y disciplina”, dijo.

Destacó el apoyo y participación de empresas del Estado: Tren Maya, Mexicana de Aviación y Grupo Mundo Maya, ya que estos actores son claves en la transformación y conectividad del sureste del país.

Después de la ceremonia, las autoridades recorrieron el pabellón y exposición estática de aeronaves civiles, militares y globos aeroestáticos.

Acompañaron a Mara Lezama la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; el senador Eugenio Segura, y la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, así como autoridades e invitados.

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FGR