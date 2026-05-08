Magistrados presidentes de todo el país reconocen a Aguascalientes por su seguridad y calidad de vida

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, aseguró que la justicia es la columna vertebral del desarrollo de México y el piso firme del progreso, al participar en la Segunda Asamblea Plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), que se celebra en la entidad.

“Debemos consolidar una justicia cercana, moderna y eficiente, porque cada resolución cambia vidas, fomenta el equilibrio democrático, protege el patrimonio de las familias y construye instituciones más sólidas y confiables”, destacó la gobernadora Tere Jiménez.

Asimismo, llamó a jueces y magistrados a trabajar con sensibilidad y transparencia, ya que su labor garantiza que los derechos y las libertades de las personas tengan una defensa real y permanente: “Las víctimas vuelven a creer en las instituciones cuando reciben atención con dignidad, respeto y humanidad”, subrayó Tere Jiménez.

Rafael Guerra Álvarez, presidente de la CONATRIB, agradeció la anfitrionía de la gobernadora Tere Jiménez y reconoció su trabajo a favor de la justicia: “Su liderazgo encauza a la entidad como un referente de seguridad, crecimiento y calidad de vida. Aguascalientes, la tierra de la gente buena, se consolida como uno de los estados más seguros del país y uno de los de mejor posicionamiento en el índice de estado de derecho”, puntualizó.

De igual forma, dijo que el Poder Judicial de Aguascalientes se distingue por el uso de tecnología, el impulso a la capacitación y el abatimiento del rezago judicial: “Ustedes son testimonio de una institución que no evade sus desafíos, los enfrenta con decisión. Aplaudimos su liderazgo en mediación y su contribución a un entorno de paz social que fortalece la vida cotidiana. Aguascalientes es escenario de un modelo de justicia que se construye con visión, orden y sentido humano”.

María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, comentó que de acuerdo con la más reciente medición del World Justice Project, edición 2023–2024, Aguascalientes se posiciona en el tercer lugar nacional en el Índice de Estado de Derecho, lo que se traduce en mayor certeza jurídica, en instituciones más confiables y en mejores condiciones para la inversión, la seguridad y el desarrollo económico, impactando directamente en la calidad de vida de nuestra población.

En ese sentido, hizo un reconocimiento a la gobernadora Tere Jiménez por su decidido respaldo institucional y su permanente compromiso con el fortalecimiento de la justicia y el Estado de Derecho, lo cual, dijo, fue determinante para que Aguascalientes fuera sede de la Segunda Asamblea Ordinaria de la CONATRIB.

“Gracias a esta visión de colaboración y coordinación entre poderes e instituciones, Aguascalientes se consolida como un espacio de encuentro nacional para el diálogo, el intercambio de experiencias y la construcción de acuerdos que fortalecen la impartición de justicia en beneficio de la sociedad”.

Durante el evento que se realizó en Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes el diputado Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, así como los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades de la República Mexicana, además de jueces y magistrados locales y federales, entre otras autoridades.

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FGR