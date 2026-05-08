VIDEOS captan ataque a agentes de la Fiscalía de Jalisco en Zapopan

Un grupo de civiles armados atacó a tres agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en Zapopan, hechos que quedaron grabados en videos que circulan por redes sociales.

Como reportaron medios locales el jueves, la agresión ocurrió la tarde de ese día, en La Venta del Astillero, cuando los elementos regresaban de trabajos de campo y prospección vinculados con una carpeta de investigación sobre una mujer desaparecida.

Según los primeros reportes, los agentes circulaban en un vehículo oficial sobre la avenida Juan Gil Preciado con dirección a la carretera a Tepic cuando fueron interceptados por sujetos armados.

🚨🚨🚨🚨Zapopan -Jalisco-



Mientras realizaba una investigación de personas desaparecidas, ayer unos pistoleros interceptaron y acribillaron a 3 agentes, cuando circulaban por Av. Juan Gil Preciado



De acuerdo a testigos, los pistoleros se movían en una Aveo negro, después del… pic.twitter.com/RR54jem7ru — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 8, 2026

De acuerdo con versiones oficiales y reportes preliminares, el ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Agustín Yáñez; otro reporte lo ubica en los cruces de Lázaro Cárdenas y Juan Gil Preciado.

Los agresores viajaban presuntamente en un automóvil Chevrolet Aveo color negro, desde donde abrieron fuego de manera directa contra la unidad oficial.

Testigos señalaron que los responsables eran cuatro hombres armados que escaparon tras la agresión con rumbo desconocido.

Al menos tres agentes de la Fiscalía de Jalisco fueron atacados en #Zapopan.



Los #policías investigadores, adscritos al Protocolo Alba de la Vicefiscalía Especializada en Personas #Desaparecidas, fueron agredidos cuando regresaban de una prospección de terreno relacionada con… pic.twitter.com/R9U53vOxRA — Nacho Lozano (@nacholozano) May 8, 2026

Mientras que las víctimas fueron identificadas como dos policías investigadores y una agente ministerial adscritos al área de Personas Desaparecidas, específicamente al programa Protocolo Alba de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas.

Los VIDEOS de la agresión a agentes de la Fiscalía en Zapopan

Momentos que siguieron a la agresión de agentes de la Fiscalía de Jalisco fueron captados en video y difundidos en redes sociales.

En una de las grabaciones, se aprecia el vehículo oficial, de color blanco, dañado con impactos de bala, mientras un oficial se mantiene de pie a su lado, hablando por teléfono.

En otra grabación se aprecia cómo los civiles, en las colonias aledañas, percibieron el ataque. Se mira cómo dos personas se encontraban al exterior de su puerta, en la calle, hasta que se escuchan las detonaciones de arma de fuego, después de lo cual salieron corriendo.

Así se escuchó el cobarde ataque de mugrosos armados a Agentes de la Fiscalía de Jalisco en Zapopan (Informacion en el enlace) https://t.co/X3KEEBKvpS pic.twitter.com/Ls28LVo7iW — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) May 8, 2026

Finalmente, otro video muestra cómo elementos de seguridad se movilizaron en las calles cercanas, después del incidente.

De acuerdo con información extraoficial recuperada por medios nacionales, derivado de este ataque el vehículo oficial recibió el impacto de más de 20 impactos de bala y tres agentes resultaron lesionados, los cuales estarían hospitalizados.

Además, fueron cuatro los presuntos agresores involucrados en el ataque.

No obstante, la información no ha sido dada a conocer públicamente por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y se espera que más actualizaciones se den a conocer pronto.

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