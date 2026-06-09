Retiran barreras tras descartar presencia de hidrocarburos en muelle turístico de Manzanillo

El Comité del Plan Local de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas desactivó el operativo aplicado en el muelle turístico del centro histórico de Manzanillo, Colima, tras no detectar material iridiscente durante el fin de semana.

Durante la revisión en la zona marina, las autoridades retiraron las barreras de contención y el material absorbente instalados como medida preventiva. El área quedó bajo vigilancia permanente para atender cualquier posible riesgo en el entorno portuario.

Tras la desactivación del plan, el comité mantendrá acciones de monitoreo en el sitio con el objetivo de proteger los ecosistemas marinos y responder de forma oportuna ante una eventual contingencia.

Descartan presencia de hidrocarburos y desactivan plan de emergencia en Manzanillo ı Foto: Secretaria de Marina

La coordinación estuvo integrada por la Sexta Región Naval, la Fuerza Naval del Pacífico (FUERNAVPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Manzanillo, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo, Protección Civil municipal, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Capitanía de Puerto Regional.

Con estas acciones, las dependencias señalaron que mantendrán comunicación con autoridades locales, comunidad marítima y sector portuario para resguardar la seguridad de las actividades en la terminal colimense.

La medida fue implementada luego de que el pasado 2 de junio se reportara la presencia de una mancha aceitosa en aguas de la Bahía de Manzanillo, situación que dio paso a la activación de protocolos de atención y a una serie de inspecciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y portuarias.

Bahía de Manzanillo, en Colima. ı Foto: Pemex

Pemex realizó inspecciones en la Terminal Marítima

Como parte de las acciones de seguimiento, Petróleos Mexicanos efectuó recorridos de verificación junto con personal de Resguardo Marítimo Federal, la Secretaría de Marina y Asipona Manzanillo, con el objetivo de identificar el origen del material observado en la bahía.

La empresa productiva del Estado informó que las revisiones realizadas en muelles, ductos playeros y demás instalaciones de la Terminal Marítima de Manzanillo no detectaron anomalías ni incidentes asociados al evento, por lo que descartó que la mancha aceitosa estuviera relacionada con sus operaciones.

Posteriormente, se llevaron a cabo inspecciones adicionales por vía terrestre, marítima y aérea, sin que se encontraran evidencias de fugas o fallas operativas en la infraestructura de Pemex.

Pemex investiga origen de mancha aceitosa en bahía de Manzanillo y descarta afectaciones a infraestructura.. ı Foto: tomada de X: @OscarAdrianL.

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MSL