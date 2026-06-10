Samuel García inaugura escenarios Fan Fest y Corredor Verde de Santa Lucía hasta la Torre Rise

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y la Titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, inauguraron el Fan Fest en Parque Fundidora y encabezaron una caravana ciudadana que recorrió el nuevo Corredor Verde de Santa Lucía hasta la Torre Rise, en un trayecto de aproximadamente 9 kilómetros.

La jornada inició con una caminata por la pista central de Parque Fundidora, donde el Mandatario estatal invitó a la ciudadanía a disfrutar del Fan Fest, espacio que albergará presentaciones de artistas locales, nacionales e internacionales, además de la transmisión de los encuentros de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.

Acompañados por decenas de jóvenes, Samuel y Mariana recorrieron los distintos escenarios instalados para las celebraciones mundialistas.

La comitiva estuvo integrada por Bernardo Bichara, presidente del Consejo de Administración del Parque Fundidora; Daniel Acosta, Secretario de Participación Ciudadana; Federico Rojas, Secretario del Trabajo; diputados locales y federales, así como funcionarios estatales.

Durante el recorrido, los asistentes se detuvieron frente al contador oficial del Mundial, que marcaba que faltaba solamente un día para el arranque del Mundial 2026 en Nuevo León.

Aquí te dejo los artistas que se van a presentar a partir de mañana en el Pabellón Nuevo Parque del Agua. Ven con toda la familia a vivir el MUNDIAL MÁS NORTEÑO, la ENTRADA ES GRATUITA. ¡Ánimooo! 🤠👊🏻 pic.twitter.com/GgJcenzMmU — Samuel García (@samuel_garcias) June 11, 2026

También visitaron la zona donde se construye el monorriel más grande del continente, el área infantil y el emblemático monumento de la Puerta de Fundidora.

La fiesta mundialista estuvo acompañada por la presencia de “Leo”, la mascota del Gobierno del Estado alusiva al Mundial, así como por un joven acordeonista que amenizó el trayecto, reforzando el mensaje de que Nuevo León será sede del “Mundial más norteño”.

Al dirigirse a los jóvenes que participaron en la caravana, el Gobernador destacó la importancia del Fan Fest y de las nuevas obras de conectividad urbana.

“Vamos a tener más de 100 mil personas aquí en el Parque Fundidora. Entonces hoy se abre formalmente el Fan Fest. Mañana empieza el Mundial. Y si gustan, acompáñenos porque hoy también inauguramos el puente que conecta Fundidora con el Parque Lineal que llega hasta la Torre Rise", expresó el Ejecutivo estatal.

Posteriormente, la comitiva llegó al puente de conexión Fundidora–Parque Lineal, donde se realizó el corte de listón que marcó oficialmente la apertura de esta nueva infraestructura peatonal y ciclista.

A lo largo del Corredor Verde, los asistentes pudieron observar las múltiples actividades que podrán desarrollarse en el espacio: niños participando en talleres de pintura y manualidades, una artista elaborando un paisaje del Cerro de la Silla, grupos de bailoterapia, exhibiciones deportivas y familias disfrutando de las nuevas áreas públicas.

El corredor, que forma parte del Parque Lineal sobre la avenida Constitución, está diseñado para actividades como trote, ciclismo, recorridos en scooter y convivencia familiar al aire libre.

La obra integra nuevos puentes, áreas verdes, mobiliario urbano y espacios seguros para la movilidad no motorizada.

Durante el último tramo del recorrido, Samuel García utilizó primero un scooter y posteriormente una bicicleta para mostrar las distintas formas en que los ciudadanos podrán aprovechar este nuevo espacio urbano.

Al concluir la caminata, el Mandatario destacó el cambio de imagen de una zona que durante años permaneció en abandono.

“Estamos muy contentos porque toda esta área estuvo por años abandonada; era un carril muerto con basura y la gente no podía gozar ni caminar por Constitución. Ahorita tienes un gran parque lineal; anduvimos en scooter, bici, bailando y jugando futbol", señaló.

Samuel García resaltó además que el nuevo corredor estará conectado con la futura estación Obispado de las Líneas 4 y 6 del Metro y con la Torre Rise, fortaleciendo la movilidad y la integración urbana de la ciudad.

Con una extensión de 6.1 kilómetros y una inversión enfocada en infraestructura sustentable, el Parque Lineal beneficiará diariamente a más de 10 mil peatones, conectando colonias tradicionales, el Centro de Monterrey, Parque Fundidora y los nuevos sistemas de transporte masivo, consolidándose como uno de los proyectos de regeneración urbana más importantes de la entidad.

A menos de 24 horas de iniciar el MUNDIAL MÁS NORTEÑO en el FIFA Fan Festival™ de NUEVO LEÓN. Todos mañana de botas, sombrero y la jersey de México en el Parque Fundidora. ¡AHÍ NOS VEMOS! 🤠⚽️ pic.twitter.com/1d4mttRQhU — Samuel García (@samuel_garcias) June 10, 2026

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JVR