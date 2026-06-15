Samuel García inaugura el Centro Acuático ‘Osmar Olvera Ibarra’; beneficia a deportistas

Siguiendo reforzando y apoyando el deporte en Nuevo León, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, inauguró el nuevo Centro Acuático “Osmar Olvera Ibarra”, que beneficiará a los miles de deportistas que se preparan para competir y quienes suelen acudir a prácticas deportiva y entrenamientos.

Al hacer la entrega de este nuevo espacio, el Mandatario estatal destacó que se han invertido más de mil millones de pesos en infraestructura deportiva y se seguirá apoyando todos los deportes en Nuevo León.

Asimismo, el Gobernador resaltó que en Nuevo León el 90% de los seleccionados de clavados para los centroamericanos son del estado, por los que los invito a seguir dando el ejemplo e impulsando a los más pequeños que están en este camino del deporte.

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“Así hemos estado en todas las disciplinas invirtiendo, hay muchos deportes de agua. Hemos invirtiendo muchísimo en fútbol, 550 canchas construimos tan solo en Nuevo León. En estos dos años hemos invertido más de mil millones de pesos en pura infraestructura del deporte.

“Vamos a apoyar el deporte muy fuerte. Apenas van 4 años y medio, nos quedan 1 año y medio más y les puedo decir que no vamos a escatimar en ningún deporte, vamos a apoyar a todos los atletas. El 90% de los seleccionados de clavados para los centroamericanos son de Nuevo León. Así que estoy muy orgulloso, sé que les va a ir muy bien. Sé que vienen más medallas y cuenten con Melody, cuenten conmigo para apoyar a todos los atletas", señaló el Gobernador de Nuevo León.

El Gobierno de Nuevo León acumula una inversión histórica superior a los mil millones de pesos destinados exclusivamente a infraestructura del deporte. ı Foto: Especial.

Osmar Olvera estrena centro acuático en NL

Por su parte, la Directora General del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), Melody Falcó Díaz agradeció el Gobernador Samuel García por el apoyo brindado a todos los deportistas y destacó que este nuevo espacio muestra el compromiso que tiene con el deporte en Nuevo León.

“Aquí se han formado grandes campeones, clavadistas, nadadores, atletas convencionales y con discapacidad que han puesto en alto el nombre de Nuevo León y de México. Este espacio siempre ha tenido lo más importante, su gente. Por eso hoy damos un paso histórico.

“Gracias al gobernador, sobre todo, por honrar el valor de su palabra y gracias a quienes nunca dejaron de insistir, de creer y de trabajar por un por un mejor espacio para el deporte. Hoy este centro acuático renace y con el fortalece nuestro compromiso con el deporte y con los valores que inculcamos a nuestros jóvenes a través de la sana competencia”, agregó.

El medallista olímpico Osmar Olvera Ibarra dijo sentirse orgulloso de que este nuevo centro acuático lleve su nombre, agradeció al Gobernador y a la Directora General del INDE por el apoyo al deporte y aseguró que este espacio será el lugar de los futuros medallistas olímpicos y de los futuros medallistas paralímpicos.

Entregamos el NUEVO DOMO del Centro Acuático Osmar Olvera



Este techumbre es una promesa que le hice a mi compadre Osmar Olvera y a las y los atletas de deportes acuáticos de Nuevo León. Cubre las tres albercas del Centro Acuático del NUEVO Parque Niños Héroes, abarcando 7 mil… pic.twitter.com/mFyHyT1WWb — Samuel García (@samuel_garcias) June 15, 2026

Invierten 70 mdp en cubierta de alta tecnología para el Centro Acuático

Como parte de la transformación integral del Nuevo Parque Niños Héroes se atendió la cubierta que protege las tres albercas y las áreas de gradas, permitiendo el desarrollo de entrenamientos, competencias y actividades deportivas en mejores condiciones para todos los usuarios.

La estructura incorpora una membrana arquitectónica especializada importada desde Bélgica, reconocida por sus altos estándares de calidad, resistencia y durabilidad. La cubierta cuenta con propiedades antiflama, protección contra rayos UV, alta reflectancia solar y capacidad para soportar condiciones climáticas extremas, garantizando seguridad, funcionalidad y un óptimo desempeño durante muchos años. La techumbre, de 7 mil metros cuadrados, tuvo una inversión superior a los 70 millones de pesos.

Durante el evento también estuvieron presentes el director del ICIFED, Luis Fernando Domínguez; el Presidente de la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y ex Clavadista Olímpico, Fernando Platas Álvarez; el medallista olímpico Juan Manuel Celaya; y la entrenadora de clavados, Ma Jin.

A inaugurar el nuevo Centro Acuático también se llevó a cabo la exhibición de clavados a cargo de la Selección Estatal y una exhibición de clavados a cargo de Osmar Olvera Ibarra, Juan Manuel Celaya, María Fernanda Sixtos, Ruth Paéz, Kevin Berlín, Randall Willars, Emilio Treviño y Abigail González.

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JVR