Abelina López busca liderar defensa 4T en Guerrero con apoyo popular.

La exalcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, formalizó su registro este 23 de junio en la Ciudad de México para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (4T) en Guerrero. Fundadora de Morena y de izquierda, busca encabezar este esfuerzo clave en su estado natal.

Su postulación se basa en una estrecha cercanía con las bases sociales y el respaldo de un nutrido contingente de simpatizantes guerrerenses. La alcaldesa con licencia enfatiza que sus cuatro décadas en la vida pública y trabajo en territorio son su principal aval.

Durante su mensaje, López Rodríguez evocó la premisa: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, subrayando que esta filosofía es el eje de continuidad de su participación. Insistió en que ningún cambio puede sostenerse sin organización comunitaria ni participación ciudadana.

La morenista destacó su trayectoria forjada en diversas regiones de Guerrero, manteniendo contacto directo con la ciudadanía. Esta presencia en zonas como la Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, Centro y Acapulco, comprende las necesidades locales.

Asimismo, Abelina López Rodríguez resaltó los avances sociales impulsados por el proyecto de Morena a nivel nacional. Mencionó la reducción de la pobreza, programas de bienestar, el incremento al salario mínimo y la ampliación de derechos, beneficios que impactan en las familias mexicanas.

El mensaje de unidad emitido tras la inscripción virtual enfatiza que el proceso interno debe priorizar el respeto a los lineamientos y no la confrontación. ı Foto: Especial.

La exdiputada federal también expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la conducción del “segundo piso” de la agenda nacional. Afirmó que la consolidación de este proyecto debe cimentarse en el trabajo comunitario y la participación activa de las bases.

El proceso interno de Morena prioriza la participación, unidad y respeto a lineamientos, sin concebirse como competencia.

Acompañaron a López Rodríguez diversas figuras políticas, incluyendo al senador Emmanuel Reyes Carmona y varios diputados federales, mostrando el amplio respaldo a su candidatura.

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JVR