Seguridad

Edomex refuerza seguridad con IA, C5 modernizado y helicóptero Black Hawk

La gobernadora Delfina Gómez entrega un C5 renovado con inteligencia artificial, inaugura el C3TR y pone en operación un helicóptero Black Hawk

Edomex refuerza seguridad con IA, C5 modernizado y helicóptero Black Hawk.
Edomex refuerza seguridad con IA, C5 modernizado y helicóptero Black Hawk. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Los habitantes del Estado de México contarán con nuevas herramientas de seguridad de última generación. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la modernización del C5 de Toluca, inauguró un C3TR y puso en operación un helicóptero UH-60 Black Hawk. Esta inversión busca fortalecer la capacidad de respuesta y protección para las familias mexiquenses, permitiendo una reacción más rápida y efectiva ante emergencias con inteligencia artificial y robótica.

El renovado C5 de Toluca ahora incorpora inteligencia artificial, analítica avanzada y sistemas de robótica. Estos avances optimizan la toma de decisiones y la coordinación entre instituciones de seguridad.

Utilizan herramientas con IA

El nuevo C3TR centraliza diversas fuentes de videovigilancia: cámaras estatales, municipales, aeroportuarias, de transporte público y de establecimientos comerciales. Incluye arcos carreteros con lectura automática de placas, drones y herramientas de IA para búsqueda de personas y vehículos mediante reconocimiento facial y lectura de matrículas.

TE RECOMENDAMOS:
Los mecanismos internos de control y denuncia ciudadana se consolidaron como las principales vías para detectar conductas indebidas en las dependencias.
Hay exfuncionarios de primer nivel

Tamaulipas inhabilita a 134 exfuncionarios por corrupción y faltas graves

Un nuevo centro de monitoreo unificará las señales de videovigilancia de comercios, vialidades, aeropuertos y unidades de transporte colectivo.
Un nuevo centro de monitoreo unificará las señales de videovigilancia de comercios, vialidades, aeropuertos y unidades de transporte colectivo. ı Foto: Especial.

La Secretaría de Seguridad también incorporó asistentes humanoides robóticos que apoyan en investigación y operación avanzada, facilitando la identificación, consulta de bases de datos y análisis de información crucial.

La Gobernadora Gómez Álvarez enfatizó la importancia de estas mejoras: “El objetivo es claro: fortalecer las capacidades operativas para el trabajo de coordinación institucional, mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y ampliar las capacidades de análisis e inteligencia operativa“, afirmó.

Fortalecen seguridad con helicóptero UH-60 Black Hawk

Un helicóptero UH-60 Black Hawk se suma a la Policía Estatal, aumentando su capacidad de reacción. Esta aeronave es fundamental para el despliegue táctico, operaciones en zonas de difícil acceso, evacuaciones aeromédicas, labores de búsqueda y rescate, y el combate a incendios forestales con un helibalde de 2 mil 900 litros de agua.

Una poderosa aeronave militar se sumará a los despliegues tácticos y participará de forma activa en la extinción de incendios forestales de gran magnitud.
Una poderosa aeronave militar se sumará a los despliegues tácticos y participará de forma activa en la extinción de incendios forestales de gran magnitud. ı Foto: Especial.

Estas iniciativas forman parte del plan de gobierno de Delfina Gómez, “Construcción de la Paz y Seguridad”. Se alinean con la Estrategia Nacional de Seguridad, buscando disminuir delitos de alto impacto, combatir redes criminales y fortalecer la prevención en el Estado de México para un entorno más seguro y tranquilo.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Beatriz Mojica formaliza registro en Morena y busca la Coordinación en Guerrero.
Proceso interno

Beatriz Mojica formaliza registro en Morena y busca la Coordinación en Guerrero


Google Reviews