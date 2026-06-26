Reportes en la zona

Hombre atrincherado con su familia en Tecámac se entrega, tras más de 20 horas de tensión

El hombre que estuvo más de 20 horas atrincherado en su vivienda, en Los Héroes Tecámac, Estado de México, salió para entregarse

Los Héroes Tecámac, Estado de México.
Los Héroes Tecámac, Estado de México. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El hombre que estuvo más de 20 horas atrincherado en su vivienda, en Los Héroes Tecámac, Estado de México, salió para entregarse, de acuerdo con reportes esta mañana de viernes en la zona.

Durante el tiempo señalado, autoridades de los tres órdenes de Gobierno se movilizaron a Tecámac para dialogar con Miguel, de 35 años de edad.

Ayer jueves se reportó que un hombre se había atrincherado al interior de su casa en la colonia Los Héroes Tecámac, Sexta Sección.

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En un inicio se presumió que se trataba de una víctima de esquizofrenia, pero después se reveló que el hombre es consumidor de drogas, especialmente de crystal.

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FGR

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