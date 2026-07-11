Mara Lezama e IMSS revisan avance de nuevos hospitales en Quintana Roo

Quintana Roo avanza en la planeación de la primera Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del país junto con directivos del IMSS.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con Javier Guerrero García, director de Operación y Evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para dar seguimiento a diversos proyectos estratégicos de infraestructura médica que fortalecerán la atención de salud en Quintana Roo.

Durante el encuentro se revisaron los avances del proceso administrativo para la construcción de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio de Cancún, un proyecto que será el primero en su tipo en el país.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y Javier Guerrero García, del IMSS, durante la revisión de los proyectos de infraestructura médica para el estado. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Las autoridades también confirmaron el proyecto de sustitución del Hospital General de Zona con Medicina Familiar de Chetumal de 90 camas, en el que se analiza la posibilidad de incrementar su capacidad a 120 camas, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la atención médica para la población del sur del estado.

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En materia de infraestructura hospitalaria, se informó que continúan los avances administrativos para el nuevo Hospital General de Cozumel de 72 camas y en la que también se analiza la posibilidad de ampliar su capacidad a 90 camas, en respuesta al crecimiento de la demanda de servicios de salud en la isla.

Otro de los temas abordados fue la gestión para la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), un nuevo modelo de atención para las hijas e hijos de las personas trabajadoras.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, la primera etapa contempla la instalación de estos centros en los municipios de Playa del Carmen, Benito Juárez y Cozumel.

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