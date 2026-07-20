Edomex y Federación revisan Plan Oriente: avanza infraestructura y salud

Millones de habitantes del oriente del Estado de México están viendo mejoras tangibles en su calidad de vida gracias al Plan Integral de la Zona Oriente; la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y funcionarios del Gobierno de México para supervisar el progreso de esta estrategia, diseñada para impactar positivamente a más de 10 millones de mexiquenses.

El encuentro, celebrado en la Ciudad de México, tuvo como objetivo principal optimizar las acciones que ya están en marcha; los puntos clave de revisión incluyeron la regularización territorial, la ejecución de obras en infraestructura vial, la implementación de acciones hidráulicas y de salud, así como la instalación de nuevos planteles educativos a nivel licenciatura y de educación media superior.

Hay avances en materia de regularización territorial

La mandataria del Edomex compartió en sus redes sociales los detalles de la jornada: “Hoy revisamos avances en materia de regularización territorial, obras en infraestructura vial, acciones hidráulicas y de salud, así como instalación de planteles educativos a nivel licenciatura y de educación media superior”; estas acciones buscan atender las necesidades más apremiantes de la población.

A poco más de un año de su implementación, el Plan Integral de la Zona Oriente ha desplegado 121 acciones y políticas públicas; estas iniciativas están focalizadas en municipios estratégicos como Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, cubriendo una vasta extensión territorial y demográfica.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reafirmó el compromiso federal para priorizar la zona oriente del Edomex. ı Foto: Especial.

La Gobernadora Gómez Álvarez enfatizó la importancia del respaldo federal para la consecución de estos objetivos; “Gracias a este Plan impulsado por nuestra querida Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum, estamos avanzando en la transformación de la Zona Oriente mexiquense”, afirmó, destacando la colaboración interinstitucional.

En la reunión participaron figuras clave como Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, así como autoridades de las Secretarías de Educación Pública, y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México; también estuvieron presentes representantes del IMSS e IMSS Bienestar, la Comisión Nacional del Agua, integrantes del Gabinete del Estado de México y los presidentes municipales involucrados en la estrategia.

La coordinación entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para asegurar la continuidad y el éxito de estas obras; el Plan Oriente representa un esfuerzo conjunto para sentar las bases de un desarrollo sostenido en una de las regiones más pobladas y dinámicas del país, con un enfoque claro en el bienestar de sus habitantes.

Este plan se concibe como una herramienta de largo plazo para mitigar rezagos históricos y potenciar las capacidades de la región; la supervisión constante y el diálogo entre los distintos niveles de gobierno garantizan que las políticas públicas se adapten a las necesidades cambiantes de los mexiquenses, asegurando que los beneficios lleguen a cada comunidad.

Seguimos trabajando en el Plan Integral de la Zona Oriente del @Edomex, junto con la gobernadora @delfinagomeza, servidores públicos del @GobiernoMX, así como con presidentas y presidentes municipales de esa región, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 🇲🇽… pic.twitter.com/8eXXJTXV2F — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 20, 2026

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JVR