Recibe Mazatlán al ‘Carnival Panorama’ con más de 4 mil 800 pasajeros

El puerto de Mazatlán reafirma su posición como una escala estratégica dentro de las rutas navieras internacionales al dar la bienvenida este miércoles al imponente crucero “Carnival Panorama”, procedente de Puerto Vallarta.

La embarcación atracó a las 9:15 horas transportando a bordo a 4,841 pasajeros y 1,424 tripulantes, quienes desembarcaron para disfrutar de la calidez, gastronomía y riqueza cultural de la “Perla del Pacífico”.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó la relevancia de este arribo, que representa la quinta embarcación en llegar al puerto en lo que va del mes de julio.

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“En este mes ya sumamos 21,447 cruceristas, quienes han generado una derrama económica superior a los 34 millones de pesos”, enfatizó la funcionaria.

En lo que va del año, Mazatlán ha registrado cifras altamente positivas para la economía regional en el sector naviero, con 81 embarcaciones internacionales recibidas en el puerto, 300,071 pasajeros en total y más de 480 millones de pesos en derrama económica acumulada.

El impacto de estos arribos trasciende la zona turística del puerto. Además de recorrer los atractivos icónicos de Mazatlán, miles de visitantes aprovechan su estancia para trasladarse a comunidades rurales y Pueblos Señoriales del sur de Sinaloa.

Esta diversificación amplia la derrama económica hacia más familias, pequeños comercios y prestadores de servicios de la región.

El flujo constante de turistas internacionales beneficia de manera directa a sectores clave como el comercio local, restaurantes, transportistas, guías de turistas y artesanos, consolidando a Mazatlán como uno de los destinos náuticos preferidos del Pacífico mexicano.

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FGR