Cae Mario ‘N’, responsable de privar de la libertad a servidores públicos de la Fiscalía de Guerrero

Derivado de trabajos de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mario “N”, por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad, en agravio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.

Se presume que Mario “N”, quien fue comisario municipal de Tlayolapa, forma parte del grupo delictivo “Los Ardillos” y que es colaborador cercano a Benito “N” (a) “El Oso”, jefe regional y de plaza de esta organización criminal, con zona de influencia en la región de la Costa Chica con la Montaña baja de Guerrero.

Asimismo, se considera que Mario “N” participaba en la organización de las movilizaciones y bloqueos realizados sobre la autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada, encabezados por Daniel “N”, quien fue detenido el 17 de marzo de 2026 por personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, por el delito de privación de la libertad, en agravio de servidores públicos.

TE RECOMENDAMOS: En Chihuahua se han alcanzado importantes avances Gobierno de Maru Campos ha invertido cerca de 4 mil mdp en equipamiento y dignificación policial

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

Te puede interesar:

- Conflicto armado se expande en Medio Oriente y se dispara el crudo

- Anuncian inversión de 649 mdd de Kia en México

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR