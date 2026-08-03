Fiscalía de Chiapas pedirá hasta 100 años de cárcel para ‘El Tito’, feminicida de Beany Lozano

Detienen en Sinaloa a "El Tito", presunto feminicida de Beany, hechos ocurridos en Chiapas.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas buscará una condena de hasta 100 años de prisión para José Manuel “N”, alias “El Tito” o “Junior”, presunto feminicida de Beany Guadalupe Lozano García detenido este lunes 3 de agosto en Sinaloa.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca identificó al detenido como el autor material del feminicidio de la estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) tras una agresión directa ocurrida la madrugada del pasado 6 de abril en la región del Soconusco.

En esa fecha, José Manuel “N” habría disparado en la cabeza a la joven de 18 años mientras se encontraban al interior de una camioneta en un camino de terracería en el cantón Omoa, en el municipio de Tuxtla Chico.

El agresor, identificado entonces como su pareja sentimental, abandonó a Beany dentro del vehículo, donde permaneció alrededor de cinco horas hasta que fue localizada y posteriormente fue trasladada a un hospital del vecino municipio de Tapachula, donde permaneció internada durante 11 días antes de perder la vida, el 17 de abril.

Ese día, la UNACH lamentó el fallecimiento de la estudiante de la Facultad de Administración de Tapachula, Campus IV, y expresó sus condolencias a la familia y seres queridos de la joven.

Ofrecían medio millón de pesos por dar con el feminicida

El 23 de abril, durante una movilización para exigir justicia por el feminicidio de Beany, su madre, Anahí Guadalupe García, exigió a las autoridades emitir una alerta migratoria al advertir que José Manuel “N” podría haber escapado a Guatemala.

Días después, la Fiscalía General del Estado de Chiapas difundió una ficha de búsqueda y ofreció una recompensa de 500 mil pesos por información que permitiera localizar al presunto feminicida.

Ficha de búsqueda y recompensa por José Manuel "N" por el feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García. ı Foto: X, @OHarfuch

‘El Tito’, detenido casi cuatro meses después en Sinaloa

A tres meses y 26 días de la agresión, José Manuel “N” fue detenido en Guasave, Sinaloa, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En la red social X, destacó que “El Tito” era una de las personas más buscadas en Chiapas, y aseguró que su captura “representa un paso importante para esclarecer el caso y que este lamentable crimen no quede impune”.

Por separado, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a las autoridades federales la aprehensión de José Manuel “N” y advirtió: “¡Cero impunidad!“.

En una acción coordinada entre @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ el Centro Nacional de Inteligencia, @sspchiapas y @FGEChiapas, fue detenido en Sinaloa José Manuel “N”, alias “El Tito”, uno de los objetivos más buscados en Chiapas, quien cuenta con una orden de… pic.twitter.com/DxSNIVItZD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

En tanto, tras confirmar la detención de José Manuel “N”, Jorge Luis Llaven Abarca informó que la a Fiscalía de Chiapas pedirá hasta 100 años de prisión “para que enfrente la justicia”, y que ya realiza los trámites necesarios en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Llaven Abarca también reconoció un incremento del 53 por ciento en los casos de feminicidio en Chiapas. Explicó que durante julio se registraron 26 víctimas, en comparación con 17 contabilizadas en el mismo mes de 2025.

Asimismo, apuntó que Tapachula es el municipio con mayor incidencia de feminicidios, al registrar un incremento de 400 por ciento, aunque no precisó el periodo de comparación

A Tapachula le siguen los municipios de Tuxtla Chico y Huixtla, donde también ha aumentado la incidencia de homicidios dolosos.

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cehr