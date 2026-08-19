Julio Menchaca presenta el Podecobi Zapotlán y la reactivación de la Cooperativa La Cruz Azul

Junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Julio Menchaca Salazar presentó la consolidación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) Reserva Zapotlán, Hidalgo, y la reactivación de la Cooperativa La Cruz Azul en el municipio de Tula de Allende.

“El día de hoy hacemos oficial la entrega a una empresa que va a hacer referencia puntual a cómo va a desarrollar el Polo de Bienestar de Zapotlán: Dewa, con una inversión de más de 10 mil 100 millones; y también un anuncio importante por parte de una empresa 100 por ciento hidalguense, pero que tiene presencia en muchos otros lugares, Cruz Azul, que va a reactivar su planta en Hidalgo con una inversión de 6 mil 500 millones”, anunció el mandatario hidalguense.

Durante la conferencia matutina, se detalló que, como parte de las estrategias del Plan México para potenciar las vocaciones regionales, con una inversión global proyectada de 10 mil 106 millones de pesos en cinco fases de infraestructura, se consolidará el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán en más de 910 hectáreas de propiedad estatal, orientado a industrias de alta especialización como la farmacéutica, dispositivos médicos, logística y aeroespacial.

Como desarrollador industrial, DEWA-Frontier comenzará la urbanización del polígono en septiembre del presente año y ejecutará la infraestructura básica, generando más de 5 mil 100 puestos de trabajo directos e indirectos. Dentro del polígono se contará con equipamiento comunitario, que incluye clínicas de salud, guarderías, espacios de responsabilidad social, parques y áreas de preservación ecológica, energías limpias y proyectos autosustentables.

Por otra parte, con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos, la Cooperativa La Cruz Azul, realizará el reacondicionamiento y modernización industrial de su planta en Tula de Allende, construirá una moderna línea de producción de cemento y rehabilitará su hospital en dicho municipio.

A la fecha, Hidalgo ha atraído 125 mil millones de pesos mediante 120 proyectos privados, lo que se traduce en más de 163 mil empleos directos e indirectos en beneficio de las familias hidalguenses. A estas cifras se sumarán estos dos megaproyectos clave a presentarse la siguiente semana dentro del noveno anuncio de inversiones, consolidando la transformación económica y el desarrollo sustentable de la entidad.

“El apoyo de usted, presidenta, ha significado para nuestra entidad, con el esfuerzo de las y los hidalguenses, que nuestra entidad esté en los primeros lugares en el crecimiento industrial, en la actividad económica, en la generación de empleos, datos del INEGI y del Seguro Social”, destacó Menchaca Salazar.

En ese sentido, al primer trimestre de 2026, Hidalgo se posicionó en el primer lugar nacional de Actividad Económica con un crecimiento del 8.2 %. Asimismo, en abril del mismo año, lideró el crecimiento industrial en el país con un 21.0 % anual, muy por encima de la media nacional registrada en 2.4 %; y se colocó en segundo lugar nacional en empleo formal con un crecimiento del 15.5 % registrado en el periodo septiembre 2022 a julio de 2026.

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FGR