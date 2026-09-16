¿Quién es Carlos, el instructor de wakeboard que se infectó con la ameba ‘comecerebros’?

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó la muerte de un hombre de 33 años de edad por meningoencefalitis provocada por la ameba Naegleria fowleri, que fue localizada en un lago artificial.

De acuerdo con la información que se conoce, la víctima mortal fue identificada como Carlos, quien era un instructor de wakeboard que realizó actividades en el lago artificial en donde se confirmó la presencia de la Naegleria fowleri.

Por medio de redes sociales, familiares y amigos de Carlos informaron que el instructor había perdido la vida luego de enfermarse con meningoencefalitis amebiana primaria.

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“Su partida no fue en vano. Carlos salvó muchas vidas. Nos queda el consuelo, aunque no alivie el dolor, de saber que su nombre va a proteger a otros, porque gracias a él ese lugar hoy permanece cerrado para que ninguna familia tenga que vivir jamás lo que nosotros estamos viviendo” se lee en la publicación.

Confirman muerte de Carlos, el instructor de wakeboar ı Foto: Especial

¿Qué pasó con el lago infectado con la ameba comecerebros?

El Gobierno de Yucatán emitió un comunicado el pasado 14 de septiembre, en el que apuntaron que el lago en el que se confirmó la presencia de Naegleria fowleri se mantiene aislado; además, aseguró que se “investigará y sancionará a los responsables”.

Pecisaron que el lago artificial no está conectado a otros espacios recreativos ni a la red de agua potable, por lo que aseguraron que la presencia de Naegleria fowleri no representa un riesgo en Yucatpan.

Asimismo, se puntualizó que la “meningoencefalitis por Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona. Tampoco se adquiere al beber agua” y que el caso confirmado es el primero que se registra en la entidad.

Naegleria fowleri, often called the “brain-eating ameba,” thrives in warm lakes, ponds, & other fresh water.



Take steps this summer to protect you and your loved ones from this germ that can cause a rare but deadly brain infection. https://t.co/lZhK4vYTO2#CDC #PublicHealth pic.twitter.com/mGhl3nE5aR — CDC Emerging Infections (@CDC_NCEZID) July 24, 2024

“El Gobierno de Yucatán investigará el cumplimiento de las empresas encargadas del mantenimiento y la calidad del agua de ese lago. Actuará con todo el peso de la ley y con estricto apego a derecho. Quien haya incumplido la normativa sanitaria será sancionado. La salud de las y los yucatecos está primero” se lee en el comunicado.

Aseveraron que la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la SSY ratificó la suspensión de actividades dentro del lago artificial, y precisaron que “se turnará al área de dictamen y resoluciones el acta de verificación para determinar las medidas administrativas correspondientes”.

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NAEGLERIA FOWLERI



Rare brain infection caused by it-Primary Amoebic Meningoencephalitis

-Free-living amoeba found in warm freshwater & soil

-Enters body through nose during swimming & travels to brain where it destroys brain tissue

-non-communicable brain infection pic.twitter.com/NZSM0qbhPs — Arshpreet Singh | UPSC Talks | Mentor | (@arsh1902) February 11, 2025

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