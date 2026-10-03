María de Villarreal fortalece desde el DIF Tamaulipas la política humanista de Américo Villarreal

María de Villarreal encabeza el fortalecimiento de los programas sociales del DIF Tamaulipas a cuatro años de administración estatal.

A cuatro años del inicio del gobierno de Américo Villarreal Anaya, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, refrendó su compromiso de seguir acompañando desde la asistencia social la transformación impulsada por el gobernador, bajo una visión humanista que ha colocado a las personas y su bienestar en el centro de las políticas públicas.

Al reconocer el trabajo cotidiano de los Mensajeros de Paz, María de Villarreal destacó la importancia de mantener el esfuerzo, fortalecer los programas y seguir recorriendo el territorio para que la política social del gobierno estatal se traduzca en atención cercana, humana y profesional para quienes más lo necesitan.

La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas reconoció la labor en territorio de los integrantes de Mensajeros de Paz. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

En este cuarto año de administración, el trabajo del DIF Tamaulipas se mantiene articulado con la ruta trazada por el gobernador Américo Villarreal: recuperar la vocación social de las instituciones, mantener cercanía con la población y hacer del servicio público una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las familias.

Desde el inicio de la administración, María de Villarreal ha acompañado esta visión desde uno de los ámbitos de mayor sensibilidad para cualquier gobierno: la atención a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias en condiciones de vulnerabilidad.

Mensajeros de Paz refuerzan el despliegue territorial para acercar los servicios institucionales a los sectores prioritarios. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

La presidenta del DIF ha dado seguimiento a esta política mediante programas y acciones que buscan que la transformación que vive Tamaulipas también llegue a los hogares y, particularmente, a quienes requieren del respaldo solidario de sus instituciones.

El trabajo de los Mensajeros de Paz forma parte de esta estrategia. Su presencia permite acercar servicios, detectar necesidades y mantener contacto directo con las comunidades, convirtiendo los principios de una administración humanista en acciones concretas de asistencia social.

El Sistema DIF Tamaulipas consolida su política de atención directa y cercana a las familias vulnerables de la entidad. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

María de Villarreal reconoció la entrega de quienes diariamente hacen posible esta tarea y los convocó a redoblar esfuerzos durante la siguiente etapa de la administración.

El llamado coincide con el mensaje planteado por el gobernador Américo Villarreal al cumplir cuatro años al frente del Ejecutivo estatal: reconocer los avances alcanzados, pero mantener la mirada puesta en lo que todavía falta por hacer.

Autoridades del DIF Tamaulipas llaman a redoblar esfuerzos en la asistencia social para apoyar el desarrollo de la comunidad. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

En esa ruta, el Sistema DIF Tamaulipas representa un componente fundamental de la política social del estado. Desde ahí se acompaña el proyecto encabezado por el gobernador y se da continuidad a una concepción del servicio público basada en la solidaridad, la cercanía y el respeto a la dignidad de las personas.

La coordinación entre el Gobierno del Estado y el DIF permite que las políticas públicas tengan también una dimensión profundamente humana: no solamente atender indicadores o desarrollar programas, sino llegar directamente a las personas que enfrentan una necesidad.

La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas reconoció la labor en territorio de los integrantes de Mensajeros de Paz. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

A cuatro años del inicio de esta etapa para Tamaulipas, María de Villarreal ratificó que la tarea debe continuar con mayor intensidad, fortaleciendo programas, ampliando la capacidad de atención y manteniendo presencia permanente en territorio.

El objetivo es acompañar desde el DIF la ruta marcada por el gobernador Américo Villarreal y contribuir a que los avances del estado se reflejen también en bienestar, protección y mejores oportunidades para las familias tamaulipecas.

María de Villarreal encabeza el fortalecimiento de los programas sociales del DIF Tamaulipas a cuatro años de administración estatal. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

Bajo esa visión compartida, el Sistema DIF Tamaulipas continuará trabajando con sus Mensajeros de Paz y con quienes diariamente hacen posible la asistencia social en los municipios.

Porque la transformación también se construye desde la solidaridad y la cercanía: “donde vuela el colibrí, el amor se transforma en acciones.

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