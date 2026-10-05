Doctor Jesús Verduzco, relacionado con muertes por sueros vitaminados en Sonora, se entrega a autoridades

Doctor Jesús Maximiliano Verduzco Soto, vinculado con caso de sueros vitaminados, se entregó a la AMIC Sonora, reportan medios.

El Doctor Jesús Maximiliano Verduzco Soto, relacionado con el caso de los sueros vitaminados que provocó ocho muertes en Sonora en marzo de este año, se entregó ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) del estado, lo que permitirá continuar con las investigaciones por el caso.

Medios locales reportaron que Verduzco Soto se entregó y quedó a disposición de las autoridades, después de lo cual la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJ) determinará su situación legal.

Fiscalía General de Justicia de Sonora. ı Foto: larazondemexico

La FGJ ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizar al doctor, quien presuntamente aplicaba los sueros que provocaron los padecimientos mortales a ocho víctimas.

Ni la Fiscalía ni la AMIC han emitido alguna comunicación que confirme de manera independiente la entrega voluntaria del Doctor Jesús Maximiliano Verduzco Soto.

🚨#ÚLTIMAHORA El doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto, relacionado con el caso de los llamados sueros vitaminados en Sonora, se entregó ante la AMIC.



El médico era buscado por las autoridades, que ofrecían una recompensa de hasta 500 mil pesos por información para localizarlo.… pic.twitter.com/SMKY7O8J1I — Azucena Uresti (@azucenau) October 5, 2026

Ocho fallecidos, otros tres casos sospechosos y un detenido: el saldo del caso sueros vitaminados

La entrega del doctor ocurre siete meses después del inicio del caso de los sueros vitaminados en Sonora.

Como se reportó en su momento, se trató de ocho fallecimientos de personas que perdieron la vida después de reportar síntomas de salud adversos, tras haberse aplicado un tratamiento por vía intravenosa.

Imagen temática sobre la aplicación de sueros. ı Foto: Especial.

En total sumaron 11 casos sospechosos, de los cuales los mencionados ocho perdieron la vida, uno más resultó hospitalizado con afectaciones graves y dos más fueron dados de alta.

La Fiscalía llegó a informar inicialmente seis carpetas y después ocho carpetas de investigación, relacionadas tanto con fallecimientos como con personas que sufrieron daños a la salud.

Sin embargo, no todos los casos se presentaron exactamente bajo las mismas circunstancias: uno de los pacientes, por ejemplo, habría recibido una inyección en la rodilla y no necesariamente un suero intravenoso.

Fiscalía de Sonora ofrecía recompensa por información que condujera al doctor Verduzco Soto. ı Foto: FGJ Sonora

Durante las investigaciones, se encontró que análisis realizados a indicios de los sueros vitaminados detectaron microorganismos patógenos, fallas en los protocolos de asepsia, irregularidades en el manejo de insumos médicos y condiciones que podían favorecer infecciones graves y potencialmente mortales.

Por estos hechos, se señaló directamente al doctor Jesús Verduzco, quien aplicaba las soluciones en una clínica ubicada en la colonia Jesús García, en Hermosillo.

Asimismo, autoridades estatales también detuvieron a Daniel Humberto “N”, quien había trabajado como recepcionista o excolaborador de la clínica de Verduzco Soto. Fue detenido por posesión de presuntos envoltorios de droga, aunque sus familiares denunciaron que la evidencia fue “sembrada”.

Posteriormente, un juez lo vinculó a proceso por posesión de droga con fines de venta, en una sentencia que no estuvo relacionada por homicidio ni por la administración de los sueros.

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