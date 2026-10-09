Cierra Profeco Caldos Angelita en Puebla por obligar a dejar propina

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió las actividades comerciales del restaurante Caldos Angelita, ubicado en el Centro Histórico de Puebla, luego de detectar irregularidades relacionadas con el pago de propinas y la información que proporciona a sus clientes sobre los productos que vende.

El operativo se realizó el jueves 8 de octubre, después de que una denuncia ciudadana motivara una visita de verificación al establecimiento localizado en la calle 9 Norte número 1006. Durante la inspección, personal de la dependencia colocó dos sellos de suspensión por incumplimientos a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, la autoridad identificó prácticas que inducían a los consumidores al pago de propina, una gratificación que no puede exigirse como condición para recibir un servicio. También detectó que el negocio no informaba las cantidades de las bebidas que comercializaba.

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En la revisión participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Además, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) de Puebla colocó sellos adicionales al identificar incumplimientos a la normativa sanitaria.

🚨 @Profeco clausura Caldos Angelita en el Centro Histórico de Puebla por llamarle “pinch** jodido” a un abuelito con discapacidad visual. Parece que la sopa se les fue de las manos… y del negocio.

pic.twitter.com/J7dcB0Jwf3 — miguel mera (@michaelmillan99) October 9, 2026

¿Por qué suspendieron Caldos Angelita en Puebla?

La intervención de las autoridades ocurrió después de que una clienta denunciara en redes sociales una presunta diferencia entre los precios que había consultado en el menú y el monto que le cobraron en el restaurante.

Según su testimonio, acudió al establecimiento con su familia y, al revisar la cuenta, detectaron una diferencia de aproximadamente 100 pesos. Cuando solicitaron una explicación, aseguró que se produjo una discusión con personal del negocio.

La mujer también señaló que su padre, quien tiene discapacidad visual, recibió expresiones ofensivas durante el altercado. Estos señalamientos corresponden a la versión de la clienta y deben distinguirse de las irregularidades comerciales identificadas por Profeco durante la inspección.

La denuncia generó reacciones en redes sociales y motivó la intervención de la autoridad federal, que finalmente impuso la medida precautoria de suspensión.

¿Es obligatorio dejar propina en los restaurantes?

La propina es voluntaria en México y los establecimientos no pueden exigirla ni agregarla automáticamente a la cuenta sin el consentimiento del consumidor.

Profeco ha reiterado que los restaurantes deben exhibir sus precios de manera clara, respetar los montos anunciados y proporcionar información suficiente sobre los productos que ofrecen. Si un negocio presiona a sus clientes para que dejen una gratificación, las personas afectadas pueden presentar una denuncia ante la dependencia.

Para reportar posibles abusos, está disponible el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722, para la Ciudad de México y su área metropolitana, y 800 468 8722, para el resto del país. También se pueden utilizar los canales oficiales de Profeco.

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MSL