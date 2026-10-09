Maru Campos designa a Gilberto Loya encargado de despacho en Fiscalía y Luis Ángel Aguirre en SSP

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció cambios en su Gabinete de Seguridad y Justicia con la designación de Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado y de Luis Ángel Aguirre Rodríguez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Maru Campos, señaló que los ajustes buscan fortalecer la procuración de justicia y mantener la continuidad de la estrategia de seguridad en la entidad.

Durante el anuncio, Maru Campos, destacó la experiencia de ambos funcionarios y estableció como prioridades para la Fiscalía el orden, la disciplina, la coordinación y la obtención de resultados medibles. También agradeció a Francisco Sáenz Soto por su labor al frente del despacho de la Fiscalía durante los últimos meses y señaló que continuará colaborando en la institución. La designación definitiva de la persona titular de la Fiscalía seguirá el procedimiento establecido en la Constitución estatal y ante el Congreso de Chihuahua.

Mensaje de Maru Campos

Mensaje de la Gobernadora Maru Campos efectuado en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, para anunciar cambios en su Gabinete

Muy buenos días a todos y todos, a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Los convocamos el día de hoy para anunciar los dos cambios importantes, en el Gabinete de Seguridad y Justicia.

Lo hago para seguir poniendo orden en casa y dar a la procuración de justicia la misma exigencia de resultados que hoy tiene la seguridad en el estado de Chihuahua.

Agradezco a Francisco Sáenz Soto el trabajo responsable al frente del despacho de la Fiscalía durante estos meses. Su experiencia sigue siendo necesaria, por lo que le he pedido que continúe como parte de la institución, donde su trabajo es clave. Muchas gracias a Francisco Sáenz.

En ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado de Chihuahua y demás legislación aplicable, el día de hoy designo a Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado.

Lo hago con una clara convicción. Lo que Gilberto construyó en la Secretaría de Seguridad Pública, un modelo de eficiencia, inteligencia y resultados, con la Plataforma Centinela como su mejor ejemplo, es justo lo que la procuración de justicia necesita hoy: Resultados, resultados y resultados. Resultados que puedan verse y que puedan medirse.

La designación definitiva del fiscal general seguirá el proceso que marcan la Constitución y el Congreso del Estado. Mientras tanto, la Fiscalía no se detiene un solo día. Gilberto Loya toma las riendas en este momento.

Y para relevarlo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, designo el día de hoy a Luis Ángel Aguirre Rodríguez, quien se venía desempeñando como subsecretario de Estado Mayor de la propia Secretaría, por lo que la conoce perfectamente. Conoce también la estrategia y garantiza continuidad en el trabajo diario por la seguridad de las familias chihuahuenses.

Estoy segura de que, con estos nombramientos, seguiremos fortaleciendo la seguridad y la justicia en nuestro Estado, dando al interior de la Fiscalía orden, disciplina, coordinación y resultados. Y repito: Dando al interior de la Fiscalía orden, disciplina, coordinación y resultados.

Vamos a trabajar cerca de las víctimas, con profesionalismo y con exigencia. Los chihuahuenses no esperan pretextos, están cansados de ellos. Esperan justicia y eso es lo que debemos entregar.

A Gilberto Loya y a Luis Ángel Aguirre les reitero claramente la encomienda de servir a los chihuahuenses y entregar resultados. Cuentan con todo mi respaldo y con toda mi exigencia también. Vamos a trabajar.

El encargado de despacho va en este momento a la Fiscalía General del Estado y allá atenderá a la fuente más tarde.

Quiero cerrar confirmando que en Chihuahua gobernamos con certidumbre y con rumbo, y seguiremos tomando las decisiones necesarias, las decisiones que hagan falta, con firmeza y sin simulación, por el bien de Chihuahua. Buenos días a todos.

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