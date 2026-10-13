Asesinan a profesor dentro de secundaria en San Blas Atempa, Oaxaca

Sujetos armados ingresaron a la Escuela Secundaria Técnica número 69, ubicada en el municipio de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde un profesor fue atacado a tiros y posteriormente murió a consecuencia de las heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el docente, identificado como Levi Peralta, acababa de ingresar al plantel cuando fue agredido con disparos de arma de fuego. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia a bordo de una unidad de la Policía Municipal a un hospital del ISSSTE en Tehuantepec.

A pesar de la atención médica, el profesor murió posteriormente debido a las lesiones provocadas por los disparos, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que inició las investigaciones correspondientes por estos hechos.

Tras el ataque armado, directivos, maestros y personal administrativo desalojaron a los estudiantes y suspendieron las actividades escolares en la institución, de acuerdo con los reportes sobre lo ocurrido en el plantel.

=FISCALÍA INFORMA=



Inicia Fiscalía de Oaxaca investigaciones tras agresión contra profesor en San Blas Atempa



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició los procesos de investigación correspondientes luego de un ataque armado ocurrido al interior de la Escuela… pic.twitter.com/Md8JhV0TgF — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) October 13, 2026

Fiscalía de Oaxaca investiga ataque contra profesor

La FGEO informó que, tras recibir el reporte, desplegó de manera inmediata un equipo multidisciplinario integrado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscrito a la Comandancia de Tehuantepec y al área de Alto Impacto.

Los elementos realizan trabajos de campo, peritajes y las diligencias necesarias para establecer las líneas de investigación que permitan dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables de la agresión.

La Fiscalía señaló que, con la información y los indicios recabados hasta el momento, ya cuenta con elementos que permiten avanzar en rutas de investigación sólidas para el pronto esclarecimiento de los hechos.

De manera paralela, la institución estableció coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno e instancias de seguridad pública para fortalecer la presencia en la zona y garantizar la seguridad de la comunidad escolar y de la

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MSL