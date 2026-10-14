Sinfónica de Yucatán se presenta en el Palacio de Bellas Artes, en CDMX

La tercera presentación histórica de la agrupación en el recinto cultural supremo del país se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

La Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) presentará un programa especial el próximo sábado 24 de octubre a las 19:00 horas en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Bajo la dirección titular del maestro Alfonso Scarano, la agrupación ofrecerá una función con repertorio internacional y nacional.

El concierto contará con la participación estelar del virtuoso canadiense Kerson Leong, quien debuta en escenarios mexicanos como solista del Concierto para violín No. 1 de Niccolò Paganini, interpretando una de las cadencias más complejas de la técnica violinística con un instrumento Guarneri del Gesù de 1741.

Como punto central de la velada, la agrupación reestrenará la Sinfonía No. 1 de Las Américas, obra emblemática del compositor yucateco de raíces mayas Daniel Ayala. Este montaje conmemora los 120 años del natalicio del autor, una figura clave del indigenismo dentro del nacionalismo musical del país.

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Ayala, quien fuera integrante del célebre Grupo de los 4 junto con José Pablo Moncayo, Salvador Contreras y Blas Galindo, estrenó esta pieza originalmente en Mérida en 1948 y la presentó en el máximo recinto cultural de México en 1955.

“El programa rescata la profunda visión orquestal de Ayala, alimentada por su identidad maya y su formación en el Conservatorio Nacional”, destacó sobre el repertorio el investigador musical Enrique Martín Briceño.

El cierre de la noche estará dedicado a la Suite Romeo y Julieta de Sergei Prokófiev. Esta pieza destaca por su lenguaje neoclásico moderno y su fuerza rítmica, la cual retrata el drama y el romance de la célebre obra de William Shakespeare.

Esta actuación marca la tercera ocasión en que el ensamble yucateco se presenta en el Palacio de Bellas Artes. Sus visitas anteriores ocurrieron en 2005, con la ópera Yuzuru, y en 2015, durante la celebración de su décimo aniversario.

Los boletos para la presentación ya se encuentran a la venta en las taquillas del inmueble y a través de Ticketmaster, con precios que van de los $100 a los $465 pesos mexicanos.

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JVR