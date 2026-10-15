Pilares del sur de Mérida, al 90%: obra lista en 2027 para 90 mil vecinos de la zona, con 88 millones de pesos

Al centro de la imagen el Gobernador de Yucatán.

El sur de Mérida tendrá en 2027 su Centro Pilares Renacimiento. La obra civil asentada en el interior del Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil” va al 90%, costó 88 millones de pesos y beneficiará a cerca de 90 mil habitantes de San Antonio Xluch III y colonias del sur de Mérida, con cursos educativos, talleres, deporte, arte, y acompañamiento social y psicológico.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena supervisó los trabajos y anunció que el inmueble se entregará a la Secretaría de Educación (Segey), que con el Centro Estatal de Bellas Artes diseñará la oferta de cursos y talleres.

Qué habrá en el Centro

⁠Aulas de cómputo donde madres y padres toman clases de informática mientras sus hijas e hijos están en otra actividad.

Lavandería de bajo costo, como apoyo a la economía familiar.

Acompañamiento social y psicológico.

⁠Talleres de arte, música y oficios, y actividades deportivas.

La obra en cifras

90% de avance de la obra civil.

88 millones de pesos de inversión.

⁠3,870 metros cuadrados construidos en un predio de 8,707.

Conclusión de la obra civil antes de que acabe el año; después, equipamiento y pruebas para abrir al público.

Cerca de 90 mil personas de San Antonio Xluch III y colonias del sur de Mérida impactadas.

Centros Pilares Renacimiento en Yucatán

35 Pilares Renacimiento en todo el estado, meta sexenal.

Las obras de los Centros de Izamal y Temozón también se encuentran en la recta final.

Se tiene contemplada la construcción de otros Pilares Renacimiento en Umán, Valladolid, Tekax, San Felipe y Tizimín.

“Esta gran idea la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la llevó a cabo en la Ciudad de México y la estamos replicando en Yucatán, para que en todos los rincones del estado, niñas, niños y jóvenes se acerquen a una vida con deporte, con cultura y llena de bienestar”, dijo el Gobernador.

Es el Renacimiento Maya en el sur de Mérida: 88 millones de pesos en una zona que durante años quedó fuera de la inversión pública.

Acompañaron al Gobernador en el recorrido de supervisión, la secretaria de Infraestructura para el Bienestar, Alaine López Briceño; y el director del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, José Isaac González Bernal.

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FGR