Reconoce Embajada de EU resultados de Aguascalientes en materia de seguridad

De visita por Aguascalientes, representantes de la Embajada de Estados Unidos en México reconocieron el trabajo que se realiza en esta entidad en materia de seguridad y acordaron colaborar con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para fortalecer la preparación y profesionalización de los cuerpos policiales mediante capacitaciones especializadas.

El titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo, se reunió con Dustin Brost y Juan Hernández, integrantes del Departamento de Asuntos Civiles de la embajada estadounidense, quienes conocieron las estrategias que se impulsan en la entidad para garantizar la paz y la tranquilidad, así como los resultados que posicionan a Aguascalientes como una de las entidades más seguras de México.

Como resultado de este encuentro, ambas partes acordaron impulsar algunos cursos de capacitación dirigidos a los grupos operativos de la Policía Estatal, con el propósito de fortalecer sus habilidades, actualizar sus conocimientos y mejorar su capacidad de respuesta ante los retos actuales en materia de seguridad.

Asimismo, se exploraron oportunidades de formación internacional para miembros de corporaciones locales, incluidos integrantes de la Unidad K9 y otras divisiones operativas, a fin de que tengan acceso a adiestramiento especializado en México y en centros e instalaciones vinculados con la cooperación estadounidense.

Durante la reunión, Martínez Romo hizo hincapié en la actualización tecnológica y táctica que se lleva a cabo en la corporación a su cargo, mediante la cual, dijo, se busca reforzar las capacidades del personal operativo para mejorar las labores de investigación y actuación policial.

Dijo que con ese fin, el personal de la SSPE participa de manera permanente en cursos de capacitación enfocados al análisis de comunicaciones, la identificación de operadores, la preservación de evidencias, la cadena de custodia y el análisis forense, entre otros temas.

Martínez Romo señaló que todas estas acciones se complementan con el trabajo de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol), que contribuye a fortalecer la formación de los integrantes y a homologar estándares de disciplina, reacción táctica y proximidad ciudadana.

Finalmente, los representantes de la Embajada de Estados Unidos en México reafirmaron su interés en ampliar la colaboración con las autoridades estatales mediante la capacitación e intercambio de experiencias, con el objetivo de fortalecer las capacidades policiales y contribuir a que Aguascalientes siga siendo un estado seguro para todas y todos.

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FGR