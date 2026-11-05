Salto extremo en Acapulco casi termina en tragedia: paracaidista se impacta contra condominio

Un salto, desde lo alto del edificio La Palapa, en la zona costera de Acapulco, Guerrero, terminó en un aparatoso accidente cuando un hombre perdió el control y terminó atorado en la terraza de una residencia privada.

El desarrollo del incidente

El sujeto se lanzó desde la azotea del inmueble en el marco de una actividad autorizada. Sin embargo, al ejecutar la maniobra desde un ángulo no ensayado previamente, el velamen del paracaídas se desplegó en dirección a la fachada del condominio en lugar de orientarse hacia la bahía.

La falla en la dirección causó que el paracaidista chocara contra la estructura exterior de la torre y descendiera descontroladamente unos metros hasta quedar colgado de la cerca protectora de un balcón.

Todo quedó grabado en un video que ya circula en las rede sociales.

Auxilio inmediato por una habitante del inmueble

Tras el impacto, el deportista permaneció sujeto al barandal, mientras intentaba desenredar su equipo de seguridad y verificar su estado físico.

Momentos después, una mujer de la tercera edad, que se encontraba dentro del departamento donde ocurrió el accidente, se percató de la presencia del hombre y salió a la terraza para ofrecerle ayuda.

La mujer intentó brindarle apoyo para estabilizarlo mientras el deportista maniobraba sobre la barandilla.

“¿Te ayudo? ¿Qué necesitas?”, preguntó la mujer al acercarse al barandal para sujetarlo.

“Estoy bien. No, no, gracias”, respondió el paracaidista tras ponerse a salvo en la estructura del balcón.

🚨 ¡Impactante momento en Acapulco!



Un paracaidista quedó atorado en un balcón del edificio La Palapa, luego de que su paracaídas se abriera en dirección a la fachada durante un salto BASE autorizado. El deportista terminó suspendido en el inmueble y una mujer de edad avanzada… pic.twitter.com/jQ35ewJEaQ — Cadena Política (@cadenapolitica) November 6, 2026

Posteriormente, la persona de la tercera edad también le ofreció un vaso de agua para asistirlo tras el percance.

A pesar del fuerte impacto contra la fachada, el deportista no presentó lesiones de gravedad ni daños de consideración en la propiedad privada.

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JVR