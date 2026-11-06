Marina del Pilar dará mensaje por su V Informe de Gobierno: ‘Bienestar para transformar’

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, invitó a las y los bajacalifornianos y a la ciudadanía en general a escuchar el mensaje que dará con motivo de su Quinto Informe, en donde abordará avances en la entidad en materia de salud, infraestructura, programas sociales, entre otros.

La mandataria estatal informó que concluirá la presentación de su Quinto Informe de Gobierno con un evento este sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas, desde el Teatro del Estado, en Mexicali.

Se espera que el evento sea transmitido a través de los canales oficiales del Gobierno de Baja California (Facebook: BC.Gobierno) o de la gobernadora (FB: MarinadelpilarBc o X: MarinadelPilar).

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Marina del Pilar entregó Quinto Informe al Congreso del Estado

Este viernes 6 de noviembre, se llevó a cabo la entrega formal del Quinto Informe de Gobierno al Congreso del Estado.

Fue el secretario General de Gobierno, Juan José Pon Méndez, quien hizo la entrega, en nombre de la gobernadora, del informe al Congreso del Estado.

Durante la entrega ante diputados locales, el funcionario destacó algunos de los avances alcanzados por la presente administración en diferentes rubros como educación, infraestructura y salud.

Entre ellos, destacó la creación de la Beca Cimarrón de Corazón, en beneficio de más de 23 mil estudiantes. También, la estimación de inversión de cerca de 60 mil 588 millones de pesos en obra pública, “más de 6.7 veces lo de gobiernos anteriores”, entre otros.

El presidente del Congreso del Estado, Eligio Valencia, informó que, tras la recepción del informe, las y los diputados locales revisarán el contenido para, posteriormente, proceder con las glosas.

Dignidad policial, becas, infraestructura, entre los logros de Marina del Pilar

En tanto, a través de sus canales de redes sociales, Marina del Pilar ha compartido otros de los logros alcanzados en su quinto año de gobierno.

Entre ellos, destacó la dignificación policial, al colocar al estado en el primer lugar nacional en salario para quienes se encargan de la seguridad en las calles del estado.

Asimismo, enfatizó la inversión en caminos e infraestructura. Lo anterior, dijo, se traduce en recorridos más rápidos y seguros para las y los bajacalifornianos.

“Una obra debe notarse en tu vida: recorridos más rápidos y seguros, tiempo para lo que disfrutas y oportunidades para emprender. Con una inversión histórica, atendemos lo que urgía desde ayer, sin dejar el futuro para después”, escribió la gobernadora, en una publicación.

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