Aguascalientes fortalece sector automotriz con 206 mdp de Marelli

Durante el acto de inauguración, la gobernadora Tere Jiménez afirmó que la entidad ofrece certeza y talento para la innovación.

La empresa de componentes automotrices Marelli puso en marcha un nuevo Laboratorio de Validación de Materiales en el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes. El proyecto representó una inversión privada superior a los 206 millones de pesos y busca consolidar el diseño tecnológico vehicular desde el centro de México.

El nuevo complejo fortalecerá el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) de la firma en el país. Sus instalaciones están enfocadas en la creación y prueba de materiales para interiores de automóviles, un segmento estratégico para la manufactura automotriz nacional.

Nueve de cada diez trabajadores de esta empresa provienen de instituciones de educación superior locales. Este equipo de ingenieros automotrices ya cuenta con aportaciones relevantes en la industria, como el desarrollo integral del diseño y la estructura del modelo Nissan Versa.

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Durante la entrega de las instalaciones, la gobernadora Tere Jiménez afirmó que Aguascalientes ofrece certeza y talento para los proyectos de innovación. Destacó que el objetivo gubernamental es mantener el acompañamiento a las empresas que generan empleo especializado.

Por su parte, el vicepresidente de la compañía para América, Jeff Wright, reconoció la aportación de los especialistas mexicanos a cuatro años del inicio de operaciones en la entidad, resaltando la preparación técnica egresada de las aulas locales.

El responsable de investigación en el país, Cristóbal Velázquez, explicó que la planta realiza ingeniería de producto, diseño asistido por computadora (CAD) y gestión de pruebas de prototipos. Con estas herramientas, la compañía amplía su capacidad para probar materiales en beneficio del sector automotor.

La empresa de componentes automotrices Marelli puso en marcha un nuevo Laboratorio de Validación de Materiales en Aguascalientes. ı Foto: Especial.

El anuncio coincide con cifras positivas en materia de comercio exterior. En el segundo trimestre del año, la entidad captó más de 520 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), cifra 31 por ciento mayor a la registrada en el ejercicio anterior, con aportaciones de Japón y Estados Unidos (EE. UU.).

Al evento acudieron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC), representantes del Congreso del Estado y la presidencia municipal de San Francisco de los Romo, quienes recorrieron el nuevo laboratorio tras la firma de la carta de inversión.

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JVR