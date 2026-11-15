¿Quién es el asesino a Macario García, comerciante de Veracruz? Esto se sabe del crimen

El asesinato de un representante de comerciantes y artesanos en la zona serrana de Veracruz provocó indignación entre integrantes de una organización que durante años trabajó junto a él. El caso de Macario García Rosario comenzó a generar cuestionamientos sobre las circunstancias de su muerte y la identidad de quienes participaron en el ataque.

La víctima era conocida por su participación en la Coordinadora Nacional de Comerciantes y Artesanos Zepania Titlatoske, agrupación en la que ocupó diferentes responsabilidades y colaboró en actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos.

Aunque inicialmente se señaló que el homicidio pudo derivar de un presunto asalto, todavía existen aspectos sin esclarecer. Hasta el momento, no se ha identificado públicamente a los posibles agresores ni se ha informado sobre alguna detención relacionada con el caso.

TE RECOMENDAMOS: Reconoce también a gobernadora Horacio Duarte reconoce a Claudia Sheinbaum por construcción de Conservatorio de Música en Edomex

Autoridades investigan los hechos ı Foto: ilustrativa: Creative Commons

¿Qué se sabe del asesinato de Macario García en Veracruz?

Los hechos ocurrieron en la localidad de Tlacotepec, en el municipio de Tehuipango, dentro de la región de las Altas Montañas de Veracruz. Habitantes del lugar reportaron detonaciones de arma de fuego a los servicios de emergencia, por lo que elementos de seguridad y cuerpos de auxilio acudieron al sitio.

Al llegar, encontraron a Macario García Rosario sin signos vitales. Posteriormente, las corporaciones acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), que comenzó las diligencias para esclarecer el homicidio.

Personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial Acreditable participó en las investigaciones y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizaron los procedimientos correspondientes.

Pese a las primeras versiones sobre un posible robo, las autoridades no han confirmado oficialmente que el crimen haya ocurrido durante un asalto. Tampoco han revelado información sobre el móvil del ataque, la identidad de los responsables o posibles líneas de investigación.

Macario García era fundador de Zepania Titlatoske y se desempeñó como primer comisario de vigilancia durante el periodo 2004-2006. Más adelante ocupó la secretaría general y fue enlace de la organización en la región de las Altas Montañas.

Tras conocerse su muerte, el presidente nacional de la agrupación, Elías Romero Rojas, convocó a representantes de municipios cercanos para organizar el acompañamiento y apoyo a los familiares.

A través de redes sociales, integrantes de la organización lamentaron el fallecimiento y solicitaron que se esclarezcan los hechos. Mientras tanto, el homicidio permanece sin responsables identificados públicamente y la investigación ministerial continúa.

Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes Zepaniah Titlatozke se despide de Macario García ı Foto: Facebook

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT