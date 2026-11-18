El gobierno del Estado de México intensificó su Programa de Bacheo para reparar 275 mil metros cuadrados de vialidades durante noviembre y diciembre.

El gobierno del Estado de México intensificó su Programa de Bacheo para el Rescate de Vialidades mediante una inversión de 60 millones de pesos destinada al Valle de Toluca, con el objetivo de reparar 275 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica durante los meses de noviembre y diciembre de 2026 en beneficio de 1.7 millones de mexiquenses.

De acuerdo con la información oficial, la superficie intervenida en esta etapa equivale a seis veces la extensión completa del Estadio Azteca y forma parte del cierre de 2026, denominado por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez como el Año de las Obras en el Estado de México.

“Estos resultados son posibles cuando los recursos del pueblo se ponen al servicio del pueblo y cuando trabajamos en equipo los gobiernos de México, del Estado de México y los municipios, se pueden lograr grandes avances”, destacó la mandataria estatal al referirse al alcance de las intervenciones viales.

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¿Qué vialidades del Valle de Toluca reciben mantenimiento intensivo?

Las labores de bacheo, ejecutadas a través de la Junta de Caminos del Estado de México, se desarrollan de manera simultánea en cinco arterias estratégicas de la región: Paseo Tollocan, Salvador Díaz Mirón, Tecnológico, Puente Grande-Las Ánimas y Metepec-Zacango.

En Leona Vicario y en la carretera Toluca-Palmillas las cuadrillas estatales ejecutan trabajos de repavimentación para optimizar la circulación. ı Foto: Especial.

De forma complementaria a la atención de baches, la dependencia estatal lleva a cabo trabajos integrales de repavimentación en la vialidad Leona Vicario y en la carretera Toluca-Palmillas para mejorar las condiciones de tránsito vehicular.

Asimismo, el reporte oficial precisa que en el Valle de Toluca ya concluyeron las intervenciones en 2.8 kilómetros de la Avenida Alfredo del Mazo, en 39.7 kilómetros de la carretera La Marquesa-Tenango, así como en el Bulevar Aeropuerto.

Estas acciones de mantenimiento vial en la capital mexiquense y municipios aledaños se extienden por todo el Estado de México, sumándose a los trabajos de repavimentación de más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades en la entidad, entre los que destacan 108 kilómetros del Periférico Norte, 4.72 kilómetros del Periférico Oriente, 22.5 kilómetros de Avenida Central y 40 kilómetros de la Vía Morelos.

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JVR