Exdiputado acusado de violación es detenido en Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que un exdiputado fue detenido este viernes por su presunta participación en el delito de violación.

La dependencia detalló que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplieron con la orden de aprehensión en contra de Marcos “N”, de 37 años, en la calle Río Balsas de la colonia Vista Hermosa del municipio de Cuernavaca.

Lo anterior tras el resultado de las investigaciones realizadas que determinaron la posible responsabilidad del exdiputado en la acusación. Asimismo, el comunicado agregó que la Fiscalía Regional Metropolitana integró una carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Marcos “N”.

El posible partícipe en la violación fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Morelos para su certificación médica y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad requirente.

Esta tarde, durante comparecencia ante el Congreso del Estado de Morelos, una legisladora preguntó al Fiscal Uriel Carmona Gándara sobre el caso, quien informó antes que la Fiscalía, que el exdiputado sería detenido.

“Sólo porque usted me lo pregunta diputada, no debiera decirlo, pero lo voy a decir porque usted me lo está preguntando. Estoy en condiciones de decirle que, hace unos minutos, fue ejecutada la orden de aprehensión del exdiputado del que me habla”