Blanco acusa a Graco de pactar con el narco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que existen videos y pruebas sobre un pacto que hicieran el exmandatario Graco Ramírez, y el exsecretario de Seguridad Pública Alberto Capella con Santiago Hernández Mazarí, “El Carrete”, líder del grupo criminal Los Rojos.

“De exgobernadores hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella pactaron. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados porque mi personalidad no me lo permite”, resaltó tras salir de la en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) donde presentó una denuncia contra quien resulte responsable por una “guerra sucia” en su contra.

Cuauhtémoc Blanco

Gobernador de Morelos



“Hay grabaciones donde El Carrete menciona que pactó con Capella y pactó con Graco”, agregó el exfutbolista tras señalar su deseo que sea la Fiscalía General de la República la que atraiga su caso, pues indicó que en los últimos días él y su familia han sido objeto de amenazas.

Cuauhtémoc Blanco en la FGR. Foto: Eduardo Cabrera.

“No voy a permitir que estos personajes destruyan mi imagen y aquí estoy, dando la cara contra quien resulte responsable y no voy a parar, que quede claro, se los digo de una vez, no les tengo miedo, aquí estoy firme y dando la cara”, aseveró Blanco.

Expuso que la denuncia presentada ante la Fiscalía federal abonará a acabar contra la corrupción que se mantiene con las autoridades locales del estado, al tiempo que manifestó no tener miedo a los “narcopolíticos” de esa entidad.

Nadie por encima de la ley, nadie fuera de la ley, trátese de un servidor público de cualquier nivel. No se está actuando en contra de ningún servidor público en específico; estamos haciendo nuestro trabajo de manera imparcial

Uriel Carmona

Fiscal general de Morelos



“Es como he llevado el carácter que he tenido durante mucho tiempo en el fútbol, y los mismos pantalones los tengo en la política, así es que no se equivoquen esos ´narcopolíticos´ y toda esa delincuencia organizada”, confesó el gobernador, al asegurar que también existen jueces, fiscales, policías estatales y municipales que están involucrados con el crimen organizado.

El mandatario local también dijo no temer a las denuncias que pudieran surgir en su contra porque no pacta con delincuentes, luego de la fotografía que se difundió el pasado 4 de enero y donde aparece en compañía de líderes de grupos criminales.

Cuauhtémoc Blanco acudió a presentar la demanda acompañado de su abogado, Alfonso Pérez Daza, quien indicó que también se solicitó a la FGR que investigue todas las denuncias en contra del gobernador, ya que es la única fiscalía que cuenta con las facultades para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

